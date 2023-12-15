В український прокат фільм вийде 11 січня 2024 року.

Вийшов український трейлер біографічної драми "Прісцилла" (Priscilla) від режисерки Софії Копполи – лауреатки премії "Оскар" (за сценарій до фільму "Труднощі перекладу"), також відомої за стрічками "Цнотливі самогубиці" та "Марія-Антуанетта".

Біографічний фільм "Прісцилла" заснований на скандальних мемуарах єдиної дружини короля рок-н-ролу "Елвіс і я" 1985 року. Він описує стосунки між Елвісом і Прісциллою, які розпочалися в Німеччині в 1959 році. На той момент їй було всього 14 років, а Елвісу – 24 роки.

Прем'єра фільму відбулася на Венеціанському кінофестивалі у вересні 2023 року, де за роль Прісцилли Преслі актриса Кейлі Спені ("Погані часи в Ель-Роялі") отримала Кубок Вольпі. Елвіса в стрічці зіграв зірка серіалу "Ейфорія" Джейкоб Ейлорді.

Нині оцінка фільму на IMDb становить 7 балів із 10, тоді як на Rotten Tomatoes він отримав 82% від критиків із відзнакою "Сертифікована свіжість" та 63% від глядачів. Тим часом, на Metacritic кіноексперти дали йому 78 балів зі 100, а широка аудиторія – 6,8 з 10, що в обох випадках відповідає характеристиці "в цілому позитивні відгуки".

В український прокат фільм вийде 11 січня 2024 року, повідомили в прес-службі "Артхаус Трафік".

Скандал з "Прісциллою"

Єдина дочка Елвіса Преслі – Ліза Марі – незадовго до своєї смерті жорстко рознесла сценарій фільму Софії Копполи "Прісцилла" – її розлютило, як в ньому був зображений її батько. У двох електронних листах, надісланих за чотири місяці до смерті, вона просила режисерку Софію Копполу переглянути своє бачення персонажа та позбавити її сім'ю від публічної ганьби.

"Мій батько справляє враження хижака і маніпулятора. Як його дочка, я не бачу в цьому персонажі нічого від свого батька. Я не бачу точки зору моєї матері на мого батька. Я читаю це і бачу вашу шокуюче мстиву і зневажливу точку зору і не розумію, чому?", – писала Преслі.

Також вона закликала оскароносного режисера утриматися від загострення її і без того натягнутих відносин з матір'ю – головною героїнею фільму Прісциллою Преслі, а також поважати почуття онуків Елвіса. У протилежному випадку вона обіцяла виступити з публічною критикою фільму, Копполи і своєї матері.

"Сподіваюся, коли ви подивитеся фінальний фільм, ви почуватиметеся по-іншому і зрозумієте, що я віддаю шану вашій матері, а також наділяю вашого батька чутливістю і складністю", – відповіла тоді Коппола дочці Преслі. Втім, остання не дожила до прем'єри.

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