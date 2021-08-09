Примадонна залишила коментар під постом Софії Ротару.

Українська співачка Софія Ротару, яка перед Днем Незалежності України зібралася виступати у Сочі, представила новий трек "Крижані дощі".

У своєму Instagram-блозі співачка розповіла, що її нова пісня доступна вже на всіх цифрових майданчиках.

"Серце хоче любити і вірити в твою любов... для вас моя нова пісня на всіх цифрових майданчиках! Слухайте і діліться своїми враженнями", - написала Ротару.

Шанувальники прийшли в захват від цієї новини, бо співачка давно не випускала нових треків.

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"Шикарно", "Спасибі вам за цей подарунок", "Найкраща", "Це неймовірна пісня", "Пісня бере за душу", - пишуть користувачі мережі.

Варто відзначити, що на цей пост відреагувала і Алла Пугачова, з якою у Ротару був давній конфлікт. Примадонна залишила у коментарях "палець вгору", тим самим оцінивши пісню своєї колеги по цеху.

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Автор: Діана Могилєвич