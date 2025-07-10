Прем'єра 4-го сезону запланована на 17 вересня.

Опубліковано офіційний тизер 4 сезону відомої драми від Apple TV+ "Ранкове шоу" (The Morning Show) з Дженніфер Еністон і Різ Візерспун.

Як пише Variety, судячи з усього, центральною темою нового сезону шоу стане штучний інтелект.

"Після завершення злиття UBA і NBN новинна редакція стикається з новою відповідальністю, прихованими мотивами і важковловимою істиною в поляризованій Америці. У світі дипфейків, теорій змови та корпоративних махінацій - кому можна довіряти? І як відрізнити реальність від ілюзії?" - йдеться в описі до ролика на YouTube.

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Прем'єра 4 сезону шоу запланована на 17 вересня 2025 року.

"Тепер, як ніколи, ми маємо ставити під сумнів усе, що бачимо і чуємо", - каже Алекс (Дженніфер Еністон) за кадром у тизері, в якому вона і Бредлі (Різ Візерспун) йдуть окремо вздовж вікон. "Правда завжди виходить назовні. Ти ж знаєш це", - звучить голос Бредлі.

"Ранкове шоу" - тизер 4 сезону

"Ранкове шоу" - що ще відомо про серіал і новий сезон

Повідомляється, що в новому сезоні, окрім Еністон і Візерспун, повернуться Ніколь Бехарі та Нестор Карбонелл. Серед нових акторів - Джеремі Айронс, Аарон П'єр і Вільям Джексон Гарпер.

Виконавчими продюсерами серіалу виступили шоуранер Шарлотта Стоудт; режисер Мімі Ледер; Майкл Елленберг і Ліндсі Спрінгер від Media Res; Дженніфер Еністон і Крістін Хан від Echo Films; Різ Візерспун і Лорен Ньюстадтер від Hello Sunshine; а також Зандер Леман і Майка Шрафт.

Нагадаємо, раніше УНІАН писав, що Дженніфер Еністон запідозрили в новому романі.

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