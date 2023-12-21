Прем'єра серіалу виробництва HBO запланована на 3 березня 2024 року на Max.

Стрімінговий сервіс Max представив трейлер драматичного міні-серіалу в жанрі політична сатира "Режим" (The Regime) з Кейт Вінслет у головній ролі.

Згідно з офіційним синопсисом, події серіалу відбуватимуться протягом року за стінами палацу у вигаданій країні Центральної Європи з авторитарним режимом. Саме в цей час режим почне занепадати.

Кейт Вінслет ("Титанік", "Вічне сяйво чистого розуму", "Стів Джобс") дісталася роль канцлера держави, яка вважає, що її становищу загрожують внутрішні заворушення.

Також в серіалі зіграли Маттіас Схунартс ("Іржа і кістка", "Лофт", "Стара гвардія"), Андреа Райсборо ("Бердмен", "Смерть Сталіна") і Г'ю Грант ("Реальна любов", "Щоденник Бріджит Джонс", "Вонка"). Останньому дісталася роль лідера опозиції, чий арешт викличе масштабні протести.

Шоуранером серіалу виступив Вілл Трейсі, який свого часу працював над серіалом "Спадкоємці" і фільмом "Меню".

Прем'єра серіалу виробництва HBO запланована на 3 березня 2024 року на Max. Всього він буде налічувати шість епізодів.

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