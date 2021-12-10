Глядачів у другому сезоні очікує багато нового, а також розкриється таємниця двох братів.

Режисер популярного південнокорейського серіалу "Гра в кальмара" Хван Дон Хек розповів секрети другого сезону. Головний герой перестане перед глядачами зовсім з іншого боку

Про це пише Entertainment.

За словами режисера, Сон Гі-Хун - учасник №456 - в першому сезоні серіалу реагував на всі події пасивно й був дуже добрий, а в новому сезоні його зроблять більш емоційним.

При цьому Хван Дон Хек вказав, що головний герой повернеться в гру. При цьому він "зробить що-небудь для світу".

Читайте такожМультики про Новий рік і Різдво: 8 кращих святкових шедеврів"У першому сезоні ми побачили, що Гі-Хун - персонаж, чия людяність розкривається тільки в певних ситуаціях. Іншими словами, його емпатія проявляється в дуже пасивній манері. Але я подумав, що в другому сезоні через те, що він дізнався з ігор, його емоційний відгук буде більш активним", - зазначив режисер.

Крім того, в нових серіях більше часу приділять внутрішнім переживанням акторів, щоб фанати могли краще мотиви героїв. Також розкриють історію братів - ведучого та детектива, який ніби як й не помер, падаючи зі скелі.

"Що стосується ведучого (у виконанні Лі Бен Хуна), який також був у минулому переможцем, він став ведучим, як Дарт Вейдер. Деякі в кінцевому підсумку перетворюються на джедаїв, а деякі – на Дарта Вейдера. Я думаю, що, можливо, Гі-Хун потрапить в певну критичну точку, де він також пройде випробування", – заінтригував фанатів Хван Док.

"Гра в кальмара": що відомо про серіал

Південнокорейський веб-серіал в жанрі виживання, пригодницького бойовика, трилера і драми. У першому сезоні 9 серій.

Сюжет. Персонажі серіалу, зіткнувшись з фінансовими труднощами, відправляються на острів і беруть участь в жорстоких дитячих іграх. Щоб виграти приз у розмірі 45 мільйонів доларів, вони повинні пройти шість раундів. Всі Переможені гинуть.

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Автор: Анастасія Горбачова