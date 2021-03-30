Новий сезон шоу вийде на екрани 20 червня.

Телеканал Adult Swim опублікував трейлер п'ятого сезону гумористичного анімаційного серіалу "Рік і Морті".

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Новий сезон шоу вийде на екрани 20 червня. В анонсі трейлера канал жартує, що тепер фанати можуть почати питати про дату виходу 6 сезону.

Трейлер шоу обіцяє повернення старих героїв і нові пригоди - з обіграванням штампів наукової фантастики і поп-культури.

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Автор: Дмитро Захаров