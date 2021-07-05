Цього року фестиваль пройде з 6 по 17 липня наживо.

З 6 по 17 липня у французькому місті Канн пройде щорічний кінематографічний Каннський фестиваль. У конкурсі можуть брати участь картини, зняті не пізніше ніж за рік до фестивалю, і не брали участь в інших конкурсах. Наприкінці фестивалю журі вручають нагороди кращим фільмам. Найпрестижнішим з призів вважається "Золота пальмова гілка". У 2020 році через пандемію коронавірусу конкурс не проводився.

Заснована конкурсна програма фестивалю

Анетт (Леос Каракс);

Французький Вісник. Додаток до газети Ліберті (Уес Андерсон);

Непорочна Діва (Пол верховен);

Петрови в грипі (Кирило Серебренников);

Пам'ять (Апічатпонг Вірасетакул);

Париж, 13-й район (Жак Одіар);

День прапора (Шон Пенн);

Герой (Асгар Фархаді);

Three Floors (Нанні Моретті);

La fracture (Катрін Корсіні);

Острів Бергмана (Міа Хансен-Лев);

Casablanca Beats (Набіль Аюш);

Купер номер шість (Юхо Куосманен);

Історія моєї дружини (Ільдіко Еньеді);

Сідай за кермо моєї машини (Рюсуке Хамагуті);

Найгірша людина на світі (Йоакім Трієр);

Les Intranquilles (Жоакім Лафосс);

Tout s'est bien passé (Франсуа Озон);

Red Rocket (Шон Бейкер);

Par un Demi Clair Matin (Брюно Дюмон);

Nitram (Джастін Курзель);

Lingui (Махамат-Салех Харун);

Титан (Джулія Дюкорно);

Позаконкурсна програма

The Velvet Underground (Тодд Хейнс);

Тихий вир (Том Маккарті);

In His Lifetime (Емманюель Берко);

Надзвичайна ситуація (Хан Дже-рим);

Bac Nord (Седрік Жименес);

Бабин Яр (Сергій Лозниця);

Аліна, голос любові (Валері Лемерсьє);

Опівнічні покази

Oranges sanguines (Жан-Крістоф Мерісс)

Спецпокази

CAHIERS NOIRS (Шломи Элькабец);

Mariner of the mountains (Карім Айнуз);

H6 (Yé Yé);

Джон Ф. Кеннеді: у Задзеркаллі (Олівер Стоун);

Mariner of the mountains (Карім Айнуз);

Програма Особливий погляд

Розтискаючи кулаки (Кіра Коваленко);

Після Янга (Когонада);

Prayers for the Stolen (Тетяна Уесо);

BONNE MERE (Афсіа Ерзі);

Справа (Олексій Герман);

Blue Bayou (Джастін Чон);

Commitment Hasan (Hasan Semih);

Фреда (Жессика Женьес);

Невинні (Ескіль Вогт);

Lamb (Вальдимар Йоханнссон);

Moneyboys (B.C Yi);

Un Monde (Лаура Вандел).

Журі конкурсу

Фестиваль цього року очолить американський кінорежисер Спайк Лі, відомий за фільмами "Олдбой", "Чорний клановець" і "25-а година". Він стане першим темношкірим головою журі в історії фестивалю.

Інші члени журі: актриса Меггі Джилленхол, Мелані Лоран ("Дні слави", "Безславні виродки"), Сон Кан Хо (зірка фільму "Паразити"), Тахар Рахім ("Пророк", "Минуле"), Мати Діоп, Джессіка Хауснер ("Малюк Джо"), Клебер Мендонса Філхо.

Вам також може бути цікаво:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Катерина Пулатова