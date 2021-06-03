74-й Каннський кінофестиваль пройде з 6 по 17 липня 2021 року.

3 травня 2021 року оргкомітет 74-го Каннського кінофестивалю, що є однією з найважливіших подій у світі кінематографа, опублікував офіційну програму.

Серед іншого, у позаконкурсній програмі покажуть фільм українського режисера Сергія Лозниці "Бабин Яр".

"Бабин Яр" сценариста і режисера Сергія Лозниці – це радикальний акт трансформації мови кіно. Для того, щоб відтворити на екрані гуманітарну трагедію, яка стала одним із символів ХХ століття, режисер Сергій Лозниця пориває з традиційним наративом і відмовляється від концепції "головного героя", - так свого часу охарактеризували проект у Держкіно України.

Як розповіли у прес-службі Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр", фільм заснований на архівних матеріалах і розповідає про події, які призвели до вбивства 33 771 єврея в окупованому нацистами Києві 29-30 вересня 1941 року, а також про наслідки цієї трагедії.

"Трагедія Бабиного Яру, так само, як й інші злочини Голокосту, позбавлена ​​автентичної візуальної репрезентації – нацистська влада забороняла використовувати фото і кінокамери в місцях масових розстрілів. Архівні кадри, зняті в роки німецької окупації України, дозволяють відтворити історичний контекст трагічних подій. Моя мета – занурити глядача в атмосферу часу", – розповів про свій проект Сергій Лозниця.

Тривалість фільму 120 хвилин. В Україні він буде представлений Меморіальним центром Голокосту "Бабин Яр" восени цього року, в рамках заходів, приурочених до 80-х роковин трагедії Бабиного Яру.

"Я глибоко вдячний Тьєррі Фремо (генеральний директор Каннського міжнародного кінофестивалю – ред.) за підтримку! Бути в Каннах – величезна честь і величезна радість, але, перш за все, це можливість розповісти світу історію колосальної важливості і значимості. "Бабин Яр. Контекст" – не тільки свідчення про минуле, це фільм про наше сьогодення, а, можливо, і про наше майбутнє", – зазначив Лозниця.

Зазначимо, що для Лозниці це не перший візит до Канн - у 2018 році його фільм "Донбас" був відзначений премією за найкращу режисуру в другому за значимістю конкурсі "Особливий погляд" 71-го Каннського кінофестивалю. У 2012 році в Каннах його фільм "В тумані" отримав приз FIPRESCI. Фільми Лозниці "Лагідна" (2017) та "Щастя моє" (2010) також у різні роки брали участь у Каннському фестивалі.

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Відкривати престижний кінофестиваль, який пройде у французьких Каннах з 6 по 17 липня 2021 року, буде мюзикл французького режисера Леоса Каракса "Аннет".

В основну конкурсну програму фестивалю потрапили 24 фільми, серед яких роботи Уеса Андерсона ("Французький вісник"), Леоса Каракса ("Аннет"), Йоакіма Трієра ("Найжахливіша людина в світі"), Пола Верховена ("Непорочна Діва"), Франсуаа Озона ("Все добре"), Шона Пенна ("День прапорів"), Кирила Серебреннікова ("Петрови в грипі") та інші.

З повною програмою Канн-2021 можна ознайомитися за посиланням.

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Автор: Марина Григоренко