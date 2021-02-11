З Бредом Піттом в екшн-трилері "Швидкісний потяг" зіграє Сандра Буллок

В основі сюжету фільму - відома книга японського письменника Котаро Ісака Mariabeetle.

До акторського складу нового екшн-трилера "Швидкісний поїзд" режисера Девіда Літча приєдналася відома актриса Сандра Буллок. Читайте такожЛеді Гага разом з Бредом Піттом зіграє у бойовику про найманих вбивцьІм'я ще однієї зірки майбутньої картини оголосила Sony Pictures, повідомляє Deadline. У підсумку головні ролі у фільмі зіграють Бред Пітт і Сандра Буллок. Фільм «Швидкісний потяг»: що відомо В основі сюжету - відома книга японського письменника Котаро Ісака Mariabeetle.

Фільм розповість про групу найманих вбивць, які опиняються разом у швидкісному поїзді, що йде з Токіо в Моріоку.

Кожному з героїв доручили свою місію, проте між ними назріває конфлікт, що переростає в боротьбу за виживання. Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram Автор: Катерина Шварц

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