Сандра Буллок / фото instagram.com/sandrabullockco
До акторського складу нового екшн-трилера "Швидкісний поїзд" режисера Девіда Літча приєдналася відома актриса Сандра Буллок.
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У підсумку головні ролі у фільмі зіграють Бред Пітт і Сандра Буллок.
Фільм «Швидкісний потяг»: що відомо
- В основі сюжету - відома книга японського письменника Котаро Ісака Mariabeetle.
- Фільм розповість про групу найманих вбивць, які опиняються разом у швидкісному поїзді, що йде з Токіо в Моріоку.
- Кожному з героїв доручили свою місію, проте між ними назріває конфлікт, що переростає в боротьбу за виживання.
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