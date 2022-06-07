Вихід серіалу запланований на кінець 2022 року.

Стрімінговий сервіс Netflix опублікував перший тизер-трейлер містичного серіалу "1899" від творців популярного німецького телесеріалу "Пітьма".

Ролик був опублікований на YouTube-каналі Netflix.

Серіал розповість про групу переселенців самого різного походження з Європи, які на рубежі 19 і 20 століть відправляються по морю з Європи в Нью-Йорк. Під час подорожі вони помічають дрейфуючий в морі корабель, який безвісти зник кілька місяців тому. На борту судна на них чекає моторошна таємниця.

Творцями серіалу виступлять німці Баран бо Одар і Янтьє Фрізе, які кілька років тому зняли перший німецький серіал в історії Netflix "Пітьма" (Dark). Шоу, що складається з трьох сезонів, отримало захоплені відгуки критиків і чималу фанатську базу, проте було закрите після логічного завершення історії в кінці третього сезону.

Серіал "1899" буде багатомовним, а головні ролі в ньому виконають актори з різних країн. Одну з головних ролей в серіалі виконує німецький актор Андреас Пічман, який грав Незнайомця в серіалі "Пітьма". Ще одну головну роль в серіалі виконує британська актриса Емілі Бічем ("В пустелі смерті", "Круелла").

Вихід серіалу запланований на кінець 2022 року.

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