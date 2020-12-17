Перші сезони шоу виходили у 90-х роках.

Відомий датський режисер Ларс фон Трієр зніме фінальний третій сезон свого хоррор-серіалу "Королівство", який виходив у 1990-х роках.

Читайте такожХоррор-серіал "Будинок з прислугою" продовжили ще на один сезонПро це повідомляє Deadline з посиланням на заяву самого режисера і його студії Zentropa.

Серіал "Королівство" Ларс фон Трієра третій сезон: що відомо

Співавтором сценарію та режисером виступить Фон Трієр.

У заключному сезоні буде п'ять епізодів. У продовженні з'являться як старі, так і нові герої.

Зйомки почнуться у 2021 році, а вихід запланований на 2022 рік. Першим його покаже датський стрімінговий сервіс Viaplay.

Відомо, що новий сезон буде "досліджувати нерозкриті таємниці лікарні та розпалювати старі чвари між шведами й датчанами".

Серіал "Королівство" Ларс фон Трієра: сюжет і загальна інформація

Шоу розповідає про пацієнтів і персонал в королівському госпіталі Копенгагена, який був побудований на болоті, де колись розміщувалися резервуари з відбілювачем для прання. Поступово герої все частіше стикаються з містичними явищами.

Серіал повинен був складатися з трьох сезонів, але зйомки третього скасували, в тому числі через смерть деяких акторів.

Перший сезон серіалу вийшов в 1994 році, другий - в 1997 році. У кожному з них було по чотири серії. У 2004-му вийшов американський ремейк, сценарій якого написав Стівен Кінг за мотивами оригіналу.

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Автор: Катерина Шварц