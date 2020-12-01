Серіал розповідає історію правління королеви Британії Єлизавети II.

"Корона" (The Crown) - історичний драматичний телесеріал, що виходить на Netflix і присвячений правлінню королеви Великобританії Єлизавети II.

На цей момент вийшло 4 сезони серіалу, а всього їх планується 6. Серіал поділений на три частини - кожна з них розповідає про певний період правління королеви Єлизавети II. Кожні два сезони акторський склад змінюється. Цей проект став одним з найдорожчих серіалів не тільки в історії Netflix, але і в світі - перший сезон шоу коштував величезні навіть за мірками блокбастерів сто п'ятдесят мільйонів доларів.

Інформація про серіал "Корона"

Жанр - драма, історичний, біографія

Режисер - Бен Карон, Філіп Мартін, Джуліан Джерролд, Стівен Долдрі, Філіпа Лоуторп

Сценарист - Пітер Морган, Едвард Хеммінг, Лора Ділі, Джон Бріттайн, Джонатан Вілсон

Виробництво - Left Bank Pictures, Sony Pictures Television

Дати виходу сезонів: 1 сезон - 4 листопада 2016 року, 2 сезон - 8 грудня 2017 року, 3 сезон - 17 листопада 2019 року, 4 сезон - 15 листопада 2020 року

Нагороди серіалу: нагорода Гільдії кіноакторів США, 3 прайм-таймових премій "Еммі"

Трейлер серіалу

Сюжет серіалу "Корона"

1 сезон

У центрі сюжету - інтриги, махінації і любовні зв'язки, що відбуваються за закритими дверима двох найвідоміших будинків Великобританії: Букінгемського палацу і будинку номер 10 на Даунінг-стріт - а також їх вплив на світову історію в другій половині XX століття.

Британія, 1947 рік. Двадцятирічна принцеса Єлизавета збирається під вінець. Її обранець - принц датський і грецький Філіп - бравий військовий, пристрасно закоханий у свою обраницю. Здається, що цю знатну пару чекає щасливе майбутнє. Але над Єлизаветою постійно нависає тягар корони - багатьом давно очевидно, що не надто сильний здоров'ям король Георг VI з часом передасть корону Єлизаветі. Дівчині з безмовної принцеси, непомітної і зневажної родичами, належить перетворитися в одного з найбільш шанованих і улюблених монархів на планеті.

2 сезон

З початком нової епохи Єлизаветі доводиться справлятися зі змінами в світі, намагаючись при цьому зберегти монархію і свій шлюб.

3 сезон

1960-1970-ті роки. Королівська сім'я переживає конфлікти і зраду, намагаючись зберегти традиції в стрімко мінливому світі.

4 сезон

1980-ті роки. Між королевою Єлизаветою і прем'єр-міністром Маргарет Тетчер виникає конфлікт, а принц Чарльз вступає в скандально відомий шлюб з леді Діаною Спенсер.

Актори серіалу "Корона"

Королева Єлизавета II - Клер Фой (1-2 сезон), Олівія Колман (3-4 сезон), Імельда Стонтон (5-6 сезон).

Принц Філіп, чоловік Єлизавети - Метт Сміт (1-2 сезон), Тобайас Мензіс (3-4 сезон), Джонатан Прайс (5-6 сезон).

Принцеса Маргарет, молодша сестра Єлизавети - Ванесса Кірбі (1-2 сезони) і Хелена Бонем Картер (3-4 сезони).

5 причин подивитися серіал "Корона"

1. Зірковий склад

Читайте такожУряд Британії просити Netflix додати в серіал "Корона" попередження про вигаданий сюжетВсі сезони серіалу рясніють всесвітньо відомими зірками британського кіно. Головні герої серіалу змінюються кожні 2 сезони, оскільки їх персонажі дорослішають. Молода актриса Клер Фой виконала роль Єлизавети в перших двох сезонах. Серіал Netflix зробив її зіркою і приніс їй "Золотий глобус", дві нагороди Гільдії акторів США і премію "Еммі". Чоловіка Єлизавети гергоца Філіпа зіграв зірка серіалу "Доктор Хто" Метт Сміт, відомий як Одинадцятий доктор. В інших ролях - відомі британські актори Ванесса Кірбі, Хелена Бонем Картер, Джаред Харріс, Чарльз Денс і Джилліан Андерсон.

2. Більше ніж біографія

Сценарист серіалу Пітер Морган добре знайомий з біографією Єлизавети і неодноразово знімав фільми і п'єси про життя королеви. У своєму серіалі Морган показав еволюцію королівської сім'ї, закулісся Букінгемського палацу, ставлення самої Єлизавети II до інституту влади і її сумніви в застарілій формі правління.

3. Тема Другої світової війни

Після Другої світової війни почався закономірний процес деколонізації, який також торкнувся Великобританії. Великобританія була активним учасником головних подій післявоєнної історії - більшість з них розкриті в серіалі "Корона". Серіал Netflix - це спрощений підручник з історії другої половини XX століття, який дає загальне уявлення про соціополітичні процеси і глобалізацію після Другої світової.

4. Якісна драма

Дивитися серіал зовсім ненудно, оскільки крім політичних ходів і рішень життя королівської сім'ї сповнена скандалів, яких вистачило на 6 сезонів серіалу. І хоч сюжет серіалу далекий від правдоподібності, він вміло розкриває характери персонажів через діалоги, метафори і візуальні порівняння.

5. Оцінки та нагороди

За два сезони "Корона" отримала заслужений статус одного з головних серіалів Netflix в цьому десятилітті. Серіал отримав високі оцінки як глядачів, так і професійних критиків. Британська газета "Дейлі Телеграф" назвала серіал "кращою мильною оперою на ТБ" і поставила йому 5 з 5 балів.

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Автор: Катерина Пулатова