Шоу стало одним з найтриваліших в історії американського каналу Showtime.

23 січня Showtime почав показ шостого сезону серіалу "Мільярди" ("Billions"). Представники телеканалу вже поспішили заявити, що проект продовжено ще на один сезон. І це незважаючи на те, що британський актор Даміан Льюїс, який зіграв Роберта Аксельрода, залишає серіал.

Про це писати видання Variety.

Телесеріал "Мільярди" конкурує за популярністю з такими культовими американськими проектами як "Батьківщина","Рей Донован" і "Декстер". Нові серії шостого сезону виходять на каналі щонеділі. Сценаристами проекту виступили Брайан Коппельман і Девід Левієн. Виконавчими продюсерами "Мільярдів" є Бет Шактер і Ендрю Росс Соркін.

Коли саме шанувальникам варто чекати виходу сьомого сезону-поки не повідомляється.

Зазначимо, серіал "Мільярди" ("Billions") вперше показали на ТБ майже 6 років тому. В основі сюжету лежить протистояння мільярдера Боббі Аксельрода і прокурора Чака Роадса. Прокурор дізнається про нелегальну діяльність фонду, яким завідує олігарх. Ускладнює ситуацію те, що дружина прокурора Роадса працює в компанії, що належить мільйонерові Аксельроду.

Нагадаємо, в 2021 році сервіс Netflix планує витратити на виробництво власного контенту 17 мільярдів доларів.

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