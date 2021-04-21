У 2021 році сервіс Netflix планує витратити на виробництво власного контенту 17 мільярдів доларів.
Про це йдеться у квартальному звіті стрімінгу, повідомляє variety.
Відзначається, що за перші місяці цього року загальний приріст підписників склав лише 4 мільйони осіб при загальній аудиторії у 208 мільйонів. Це пов'язано з тим, що через пандемію коронавірусу було випущено малу кількість оригінальних фільмів і серіалів.
"Тому сервіс прийме ґрунтовні заходи з виробництва нового контенту", - зазначив глава по контенту Тед Сарандос.
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Варто відзначити, що у 2020 році витрати Netflix на створення контенту склали 11,8 мільярда доларів, а у 2019 - 14 мільярдів доларів.
Аналітики прогнозують, що до 2026 року сума щорічних витрат може збільшитися до 26 мільярдів доларів.
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