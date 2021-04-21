На цей час аудиторія сервісу становить 208 мільйонів осіб.

У 2021 році сервіс Netflix планує витратити на виробництво власного контенту 17 мільярдів доларів.

Про це йдеться у квартальному звіті стрімінгу, повідомляє variety.

Відзначається, що за перші місяці цього року загальний приріст підписників склав лише 4 мільйони осіб при загальній аудиторії у 208 мільйонів. Це пов'язано з тим, що через пандемію коронавірусу було випущено малу кількість оригінальних фільмів і серіалів.

"Тому сервіс прийме ґрунтовні заходи з виробництва нового контенту", - зазначив глава по контенту Тед Сарандос.

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Варто відзначити, що у 2020 році витрати Netflix на створення контенту склали 11,8 мільярда доларів, а у 2019 - 14 мільярдів доларів.

Аналітики прогнозують, що до 2026 року сума щорічних витрат може збільшитися до 26 мільярдів доларів.

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Автор: Денис Прядко