Його майбутній персонаж Ед Гейн шокував Америку в 1950-х роках.

Англійський актор Чарлі Ханнем ("Хулігани", "Багряний пік", "Меч короля Артура", "Джентльмени") зіграє головну роль у третьому сезоні серіалу-антології "Монстр" (Monster) від Netflix. Він виконає роль серійного вбивці Еда Гейна.

Співавтор серіалу Раян Мерфі зробив цю заяву просто зі сцени під час промо-заходу в Лос-Анджелесі з нагоди виходу другого сезону "Монстра", повідомляє Variety.

Ед Гейн, родом із Вісконсина, став сумно відомим у 1950-х роках, коли влада виявила, що він не тільки вбив кількох людей, а й розкопав могили на цвинтарі поруч зі своїм будинком, а також виготовив різноманітні предмети домашнього вжитку та одяг із людських останків. Справа Гейна пізніше стала джерелом натхнення для кількох гучних персонажів поп-культури, включно з Норманом Бейтсом у "Психо" і Буффало Біллом у "Мовчанні ягнят".

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Зазначимо, другий сезон серіалу-антології "Монстр" вийде на Netflix 19 вересня 2024 року. Ця захоплива кримінальна драма на основі реальних подій розповість історію братів Менендес, засуджених за жорстоке вбивство власних батьків у Беверлі-Гіллз у 1989 році. Серед інших у шоу зіграли Хав'єр Бардем ("Старим тут не місце", "Вікі Крістіна Барселона", "Дюна") і Хлоя Севіньї ("Хлопці не плачуть", "Зодіак", "Цілком і повністю").

Перший сезон серіалу "Монстр" вийшов у 2022 році та був присвячений серійному вбивці Джеффрі Дамеру. Головну роль у ньому зіграв Еван Пітерс (серіал "Американська історія жахів", франшиза "Люди Ікс").

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