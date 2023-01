Серіал The Last оf Us офіційно продовжений на 2 сезон

Глядачі можуть очікувати, що шоу адаптує основні події гри The Last Of Us Part II.

Канал HBO офіційно продовжив постапокаліптичну драму The Last Of Us з Педро Паскалем та Беллиою Ремзі у головних ролях на 2 сезон. Сценаристи серіалу і виконавчі продюсери Крейг Мейзін і Ніл Дракманн вказали, що вони планують адаптувати події другої відеоігри 2020 року The Last оf Us Part II, якщо у шоу буде більше сезонів - що тепер і буде. Про це пише видання Entertainment Weekly. "Важко описати сюжет другої частини, не спойлеривши його, тому ми просто скажемо, що є два основних повороти, які викликали таку сильну і негайну реакцію гравців, що Дракманну, який розробив обидві гри, погрожували розправою", - готориться в матеріалі. Відео дня Дракманн заявив, що він "відверто приголомшений тим, що так багато людей налаштувалися і приєдналися до нашого переказу подорожі Джоела і Еллі". "Співпраця з Крейгом Мейзіном, нашим неймовірним акторським складом і знімальною групою, а також з HBO перевершила мої і без того високі очікування. Тепер у нас є абсолютне задоволення, щоб знову зробити це з другим сезоном", - сказав Дракманн. Серіал The Last Of Us - подробиці Екранізація гри показує світ, де стався спалах епідемії мутованого гриба-паразита, який перетворює людей на зомбі. У центрі сюжету досвідчений цинічний контрабандист Джоел, який втратив дочку на зорі пандемії. Тепер йому належить перевезти через всю країну зухвалу дівчинку Еллі з імунітетом до хвороби. Ролі Джоела і його супутниці виконають Педро Паскаль і Белла Рамзі відповідно. Ці актори вже знімалися разом в іншому успішному шоу від HBO - "Грі престолів". Шоураннером екранізації виступив Крейг Мейзін, який створив серіал "Чорнобиль". У виробництві також бере участь автор оригінальної гри - глава студії Naughty Dog Ніл Дракманн. Перша серія шоу вийшла 15 січня на HBO Max. Вас також можуть зацікавити новини: У сюжеті другого епізоду серіалу The Last of Us виявили логічну діру

В рамках канону: з'явилося порівняння другої серії The Last Of Us з грою (відео)

Творець двох частин The Last Of Us розповів, за якої умови вийде продовження

Допоможіть проєкту

Підтримайте нас