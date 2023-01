Відео демонструє, як творці замінювали геймплейні моменти.

Серіал The Last of Us продовжує бути на слуху аудиторії. Прем'єра другого епізоду привернула більше уваги ніж першого. А тепер його покадрово порівняли з першоджерелом — однойменною грою від Naughty Dog. Раніше аналогічний експеримент виконали з дебютною серією.

У другому епізоді творці продовжили дотримуватися свого головного принципу — не вдходити від канону і вносити точкові зміни для розкриття персонажів і підвищення динаміки оповіді. Наприклад, у грі Джоел перевозив Еллі на плоту під час переміщення до Капітолію. А в серіалі води було по коліна, що дозволило авторам показати епізод з піаніно.

Цей фрагмент демонструє, як творці шоу The Last оf Us адаптували геймплейні моменти. Схожим чином реалізована сцена, де персонажі протискуються в приміщення, а Джоел тримає перешкоду. Її змінили на догоду плавному розвитку історії, адже в серіалі немає необхідності ховати завантаження локацій, як в грі.

Однак без точного цитування першоджерела не обійшлося. Наприклад, у сцені з переходом на дошці всі фрази, ракурси та акценти взяті з проекту Naughty Dog.

Серіал The Last of Us — сюжет і актори

Екранізація гри показує світ, де стався спалах епідемії мутованого гриба-паразита, який перетворює людей на зомбі. У центрі сюжету досвідчений цинічний контрабандист Джоел, який втратив дочку на зорі пандемії. Тепер йому належить перевезти через всю країну зухвалу дівчинку Еллі з імунітетом до хвороби.

Ролі Джоела і його супутниці виконають Педро Паскаль і Белла Рамзі відповідно. Ці актори вже знімалися разом в іншому успішному шоу від HBO — "Грі престолів".

Шоуранером екранізації виступив Крейг Мейзін, який створив серіал "Чорнобиль". У виробництві також бере участь автор оригінальної гри — голова студії Naughty Dog Ніл Дракманн.

Зйомки шоу проходять в Канаді. HBO планує витратити на виробництво першого сезону картини $200 мільйонів.

Перша серія шоу вийде 15 січня на HBO Max.

