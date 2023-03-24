Глядачам покажуть ще один сезон серіалу, після чого він буде завершений.

Netflix анонсував п'ятий сезон популярного серіалу "Ти" (You), що розповідає про психопата-вбивцю Джо Голдберга, одночасно оголосивши, що він стане для шоу останнім.

"До побачення... ТИ. Джо Голдберг повернеться в п'ятому і останньому сезоні "Ти", – повідомив стрімінговий сервіс в своєму Instagram.

Про що серіал "Ти"

Американський серіал "Ти" в жанрі кримінальна драма / психологічний трилер заснований на однойменному романі Кароліни Кепнес і розповідає про чоловіка на ім'я Джо Голберг. Він розумний і чарівний, проте одночасно Джо є холоднокровним психопатом-вбивцею, який стає одержимим жінками, на яких він звертає увагу.

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Перший сезон серіал вийшов у 2018 році. Тоді Голберг жив в Нью-Йорку і працював в книжковому магазині, а об'єктом його кохання була починаюча письменниця Гвіневра Бек.

У другому сезоні Голберг створив нову особистість Вілла Беттельгейма і переїхав до Лос-Анджелеса, де протягом наступних двох сезонів будував стосунки з шеф-кухарем Лав Квін. Втім, і тут він не зраджував своїм старим звичкам.

У третьому сезоні вже Лав робила жахливі вчинки, щоб зберегти відносини з коханим, який, в свою чергу, зустрів нову одержимість.

У четвертому сезоні Джо переїхав із США до Великобританії, створивши нову особистість професора Джонатана Мура, який отримав роботу в престижному коледжі Лондона. Там він розривався між одержимістю Меріен Белламі з 3 сезону і відносинами з багачкою Кейт Гелвін. У фіналі сезону Джо і Кейт разом переїжджають до Нью-Йорка, де вони беруться за очищення його імені.

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