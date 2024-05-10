Усі епізоди третього сезону серіалу вийдуть одночасно 27 липня 2024 року.

Стримінговий сервіс Hulu представив перший тизер третього сезону комедійно-драматичного серіалу "Ведмідь" (The Bear), який отримав три премії "Золотий глобус" у 2024 році.

Також стала відома дата виходу продовження серіалу – всі 10 епізодів третього сезону вийдуть одночасно 27 липня 2024 року.

У новому сезоні до своїх ролей повернуться всі головні актори з попередніх сезонів, зокрема Джеремі Аллен Вайт (Кармен "Кармі" Берзатто), Айо Едебірі (Сідні Адаму), Ебон Мосс-Бакрак (Річард "Річі" Джерімович), Лайонел Бойс (Маркус Брукс), Ліза Колон-Зайас (Тіна Марреро), Еббі Елліотт (Наталі "Шугар" Берзатто) і Метті Метісон (Ніл Фек).

Серіал "Ведмідь" – про що він

У центрі сюжету серіалу "Ведмідь" – молодий шеф-кухар Кармен "Кармі" Берзатто, який раніше займався високою кухнею. Він змушений повернутися з Нью-Йорка до свого рідного Чикаго, щоб спробувати врятувати невеликий сімейний ресторанчик італійських сендвічів The Beef, успадкований від померлого брата. Однак його новий бізнес йде зовсім не просто: споживнагляд знаходить безліч порушень, дядько-кредитор вимагає повернути взятий братом борг, а старий персонал неохоче сприймає всі нововведення.

Перший сезон серіалу "Ведмідь" вийшов у червні 2022 року і був позитивно сприйнятий як критиками, так і глядачами. Також він був відзначений низкою престижних нагород і номінацій, зокрема "Золотим глобусом" для Джеремі Аллена Вайта за "Найкращу чоловічу роль у телевізійному серіалі – комедія або мюзикл".

Другий сезон серіалу вийшов рівно через рік – у червні 2023 року, і також отримав дуже хороші відгуки. При цьому нагородний сезон 2023/2024 поки що є для нього ще успішнішим, ніж для першого сезону – цьогоріч серіал отримав уже три "Золоті глобуси": другий для Джеремі Аллена Вайта, а також як "Найкращий телевізійний серіал – комедія або мюзикл" і "Найкраща жіноча роль у телевізійному серіалі – комедія або мюзикл" для Айо Едебірі.

Наразі оцінка серіалу на IMDb складає 8,6 із 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він отримав 99% схвалення від критиків та 93% від глядачів. Водночас, на Metacritic кіноексперти оцінили його в 91 зі 100 балів з позначкою "Обов'язково до перегляду" (відповідає характеристиці "загальне визнання"), а широка аудиторія – 8 з 10 балів ("загалом позитивні відгуки").

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