Статуетки вручали у 27 категоріях.

Цьогорічна премія "Золотий глобус" відбулася в Лос-Анджелесі в ніч з 7 на 8 січня. Це 81-ша церемонія вручення премій, яка відкрила сезон головних нагород 2024 року. Вона важається другою за престижністю кінопремією після "Оскара".

Відомі гості та ведучі зібралися, вже традиційно, в готелі Beverly Hilton та позували на червоній доріжці перед камерами.

Фільми-рекордсмени за кількістю номінацій

Цікаво, що фільм "Барбі" Ґрети Ґервіґ претендував на 10 статуеток. Наступним у переліку рекордсменів була кінострічка "Оппенгеймер" із вісьмома номінаціями.

До речі, цього року здобути перемогу було важче: у кожній категорії було не 5, а 6 номінантів. З нововедень ще додалися дві номінації – за касові збори та у жанрі стендап-комедії.

Саме за касові досягнення голлівудські кінокритики відзначили фільм "Барбі".

Головні переможці

У багатьох основних категоріях — "Найкраща драма", "Найкраща чоловіча роль", "Найкраща чоловіча роль другого плану", "Найкраща оригінальна музика" — відзнаки здобув фільм "Оппенгеймер".

Ірландський актор Кілліан Мерфі, який зіграв у фільмі головну роль, подякував зі сцени за нагороду усім прихильникам, режисеру та своїй дружині. До речі, він зміг обійти у цій номінації таких відомих акторів як Бредлі Купер, Леонардо Ді Капріо та інших.

Крім "Оппенгеймера" переможцями премії стали "Бідолахи" в номінації "Комедія чи мюзикл", "Ведмідь" у номінації "Комедійний серіал" та "Спадкоємці" в номінації "Драматичний серіал".

Серед жінок, найкращою драматичною акторкою стала Лілі Гладстон. Вона отримала нагороду за роль у фільмі "Вбивці квіткового місяця".

Акторка Емма Стоун стала найкращою комедійною акторкою за роль у кінострічці "Бідолахи".

Кіран Калкін і Сара Снук зі "Спадщини" отримали нагороди за найкращу чоловічу роль та найкращу жіночу роль, а Метью Макфадьєн отримав нагороду за найкращу чоловічу роль другого плану.

Повний перелік переможців "Золотого глобуса" 2024:

Найкращий фільм (драма): "Оппенгеймер";

Найкраща комедія або мюзикл: "Бідолахи";

Найкращий серіал (драма): "Спадкоємці", НВО;

Найкраща режисерська робота: Крістофер Нолан, "Оппенгеймер";

Найкращий сценарій: Жустін Тріє та Артур Гарарі, "Траєкторія падіння";

Найкращий телефільм або мінісеріал: "Сварка", Netflix;

Найкращий комедійний серіал: "Ведмідь", FX;

Найкраща актриса (драма): Лілі Гладстон, "Вбивці квіткової повні"

Найкраща актриса в комедії або мюзиклі: Емма Стоун, "Бідолахи";

Найкраща жіноча роль у драматичному телесеріалі: Сара Снук, "Спадкоємці";

Найкраща жіноча роль у музичному або комедійному телесеріалі: Айо Едебірі, "Ведмідь";

Найкраща жіноча роль у мінісеріалі або телефільмі: Елі Вон, "Сварка";

Найкраща жіноча роль другого плану у фільмі: Да’Він Джой Рендольф, "Залишені";

Найкраща жіноча роль другого плану у телефільмі або мінісеріалі: Елізабет Дебікі, "Корона";

Найкращий актор (драма): Кілліан Мерфі, "Оппенгеймер";

Найкращий актор у комедії або мюзиклі: Пол Джаматті, "Залишені";

Найкраща чоловіча роль у драматичному телесеріалі: Кіран Калкін, "Спадкоємці";

Найкраща чоловіча роль у музичному або комедійному телесеріалі: Джеремі Аллен Вайт, "Ведмідь";

Найкраща чоловіча роль у мінісеріалі або телефільмі: Стівен Йон, "Сварка";

Найкраща чоловіча роль другого плану у фільмі: Роберт Дауні-молодший, "Оппенгеймер";

Найкраща чоловіча роль другого плану у мінісеріалі або телефільмі: Меттью Макфедьєн, "Спадкоємці";

Найкращий фільм не англійською мовою: "Траекторія падіння" (Франція);

Найкраща музика до фільму: "Оппенгеймер", Людвіг Йоранссон;

Найкраща пісня до фільму: "What Was I Made For? (Біллі Айліш та Фіннеас О’Коннелл), "Барбі";

Найкращий анімаційний фільм: "Як ти живеш";

Кінематографічні та касові досягнення: "Барбі";

Найкращий виступ у жанрі стенд-ап комедії на телебаченні: Ріккі Джервейс, "Ріккі Джервейс: Армагеддон".

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