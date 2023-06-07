Актор нічого не говорив про скандал близько шести місяців.

Канадський актор Персі Хайнс Уайт, який зіграв Ксав'є Торпа в гучному серіалі "Венздей", вперше вийшов на зв'язок з фанатами після того, як його звинуватили в згвалтуваннях. Він прокоментував скандал і розповів, що через все це його сім'ю шантажували, а друзям надходили серйозні погрози.

Прокоментувати звинувачення Хайнс Уайт вирішив у Stories на своїй сторінці в Instagram. Близько півроку він нічого не публікував, його профіль деякий час був закритим. Але нині актор стверджує, що недоброзичливці використовували його фото, які він робив, будучи неповнолітнім.

Крім цього, Хайнс Уайт зазначив, що його образ і роль намагалися зробити об'єктами ненависті. За словами актора, його подругу Джейн, яку в мережі назвали його жертвою, позбавили можливості усе пояснити.

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"Її спроби прояснити ситуацію були проігноровані. Вона дозволила мені згадати її в цьому повідомленні. Чутки не відповідають дійсності. Я не можу допустити, щоб мене зображували фанатичним або тим, хто злочинно нехтує безпекою людей. Такі необґрунтовані й шкідливі заяви можуть викликати недовіру до жертв", - зазначив Хайнс Уайт.

Також він заявив, що йому дуже неприємно було спостерігати за тим, як звинувачення на його адресу засмутили фанатів. Однак він щиро вдячний тим, хто його підтримав. Дуже тривожно бачити, як ця дезінформація засмутила людей.

"Переслідування моєї родини, друзів та колег має припинитися, будь ласка. Дякую, що знайшли час, щоб прочитати це", - резюмував актор.

Актора з "Венздей" звинуватили в згвалтуваннях - з чого все почалося

У січні цього року в мережі з'явилася інформація про те, що Хайнс Уайт нібито ґвалтував дівчат. Стверджувалося, що також він відправляв свої інтимні фото знайомим.

Крім цього, в мережі писали, що актор влаштовував разом зі своїми друзями вечірки, на яких вони споювали дівчат. Після цього вони нібито їх ґвалтували. Сам Хайнс Уайт на звинувачення не відповідав, усі ці шість місяців він мовчав і нічого не публікував в мережі.

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