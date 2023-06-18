У кадрі з'явилися ключові персонажі, проте не було Ксав'є.

Зірки серіалу "Венздей" ошелешили фанів. Вони зібралися разом, аби натякнути, яким буде другий сезон історії про дівчинку з родини Адамсів.

Відео з Дженною Ортегою, Еммою Майерс, Джой Сандей та Хантером Духаном представили на презентації Tudum 2023 від Netflix.

Актори зачитали головні версії фанів щодо продовження серіалу. Існує декілька теорій розвитку подій. Фани вважають, що Венздей могла отримати владу над Гайдом. Окрім цього, глядачі побачили натяк на те, що директорка академії не загинула.

Зірки з цікавістю читали теорії, адже самі вони, як виявилося, ще не знають, яка історія на них чекає. Втім, вони натякнули на дуже цікаву подію - у родині Адамсів "з'явиться" новий родич, який здивує глядачів другого сезону.

Нове відео вразило фанів. Вони пишуть, що через усі ці теорії у них "вибухнув" мозок. Також коментатори визнають, що дуже сподіваються побачити у другому сезоні "Венздей" персонажа Ксав'є Торпа. Актор Персі Хайнс Уайт, який його зіграв, потрапив у величезний скандал через обвинувачення у згвалтуванні. Тому є ймовірність того, Уайта можуть "викреслити" з сюжетної лінії.

Серіал "Венздей" - що відомо

Американський серіал Тіма Бертона вийшов у 2022 році. Історія про дівчинку Венздей Адамс, яка стала студенткою "Невермору" та дізналася про жахливого монстра, який вбиває людей, підкорила глядачів. Серіал був неймовірно популярним та "рвав" усі топи.

Про те, що "Венздей" отримає продовження та другий сезон, стало відомо лише у січні 2023 року. Його зніматиме Netflix.

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