Вихід серіалу "Вензді" запланований на осінь 2022 року.

Стрімінговий сервіс Netflix опублікував перший трейлер комедійного серіалу "Вензді" (Wednesday), шоуранером якого є американський режисер Тім Бертон.

Ролик був опублікований на YouTube-каналі Netflix.

Серіал розповість про роки навчання Вензді з легендарної "сімейки Аддамс" в академії Nevermore. Попутно з навчанням дочка сімейства розгадує різного роду таємниці, використовуючи свої екстрасенсорні здібності. Одного разу Вензді стикнеться з загадкою 25-річної давності, пов'язаною з її родиною.

Головну роль в серіалі виконує 19-річна Дженна Ортега, яку глядачі могли бачити в недавньому перезапуску "Крику", а також у другому сезоні серіалу "Ти". Роль Мортиші Аддамс виконає Кетрін Зета-Джонс ("Чикаго", "Дванадцять друзів Оушена", "Маска Зорро"), а Гомеса Аддамса – Луїс Гусман ("Нарко", "Як досягти успіху в Америці").

Вихід серіалу "Вензді" запланований на осінь 2022 року.

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