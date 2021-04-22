Нове шоу буде називатися "Як я зустріла вашого тата".

Стрімінг-сервіс Hulu замовив виробництво продовження популярного ситкому «Як я зустрів вашу маму». Головною героїнею серіалу стане жінка, яка розповість синові, як вона зустріла його батька.

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Серіал буде називатися «Як я зустріла вашого тата». Передбачається, що головну роль зіграє Хілларі Дафф.

На цей час невідомо, як серіал буде пов'язаний з оригіналом.

Серіал «Як я зустріла вашого тата»: що ще відомо

Дія шоу розгорнеться у 2021 році. Софі і її друзі намагаються знайти себе та влаштувати особисте життя в період буму дейтингових додатків.

Авторами серіалу стали Ісаак Аптакер та Елізабет Бергер.

Творці «Як я зустрів вашу маму» Картер Бейз та Крейг Томас виступлять виконавчими продюсерами.

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Автор: Катерина Шварц