Кінокомпанія Warner Bros. Pictures випустила новий трейлер супергеройского комедійного екшну "Шазам! Лють богів" (Shazam! Fury of the Gods), що стане сиквелом фільму 2019 року.
Як повідомляє прес-служба Kinomania Film Distribution, в український прокат новий фільм за коміксами DC, що стане тринадцятим за рахунком з розширеного всесвіту DC після "Чорного Адама", вийде 16 березня 2023 року.
У новому фільмі підлітку Біллі Бетсону, який, промовивши чарівне слово "ШАЗАМ!", перетворюється на своє доросле альтер его – супергероя Шазама, доведеться протистояти дочкам Атласа, які прибувають на Землю, щоб повернути вкрадену у них магію. Оскільки мстива трійця стародавніх богинь загрожує знищити все навколо, Біллі та його зведеним братам та сестрам з прийомної родини, доведеться вступити битву за свої суперсили, свої життя і долю свого світу.
Головні ролі в фільмі виконали Закарі Лівай ("Тор: Раґнарок", "Шазам!"), Ашер Ейнджел ("Шазам!"), Джек Ділан Грейзер (дилогія "Воно"), Адам Броді ("Перспективна дівчина"), Джимон Хонсу ("Форсаж 7"), Хелен Міррен ("Калігула", "Форсаж: Хоббс і Шоу"), Люсі Лью ("Ангели Чарлі", "Вбити Білла"), Рейчел Зеглер ("Вестсайдська історія", "Білосніжка") та інші.
Режисером фільму виступив Девід Ф. Сандберг ("Шазам!", "Анабель 2: Створення").