В український прокат новий фільм за коміксами DC вийде 16 березня 2023 року.

Кінокомпанія Warner Bros. Pictures випустила новий трейлер супергеройского комедійного екшну "Шазам! Лють богів" (Shazam! Fury of the Gods), що стане сиквелом фільму 2019 року.

Як повідомляє прес-служба Kinomania Film Distribution, в український прокат новий фільм за коміксами DC, що стане тринадцятим за рахунком з розширеного всесвіту DC після "Чорного Адама", вийде 16 березня 2023 року.

У новому фільмі підлітку Біллі Бетсону, який, промовивши чарівне слово "ШАЗАМ!", перетворюється на своє доросле альтер его – супергероя Шазама, доведеться протистояти дочкам Атласа, які прибувають на Землю, щоб повернути вкрадену у них магію. Оскільки мстива трійця стародавніх богинь загрожує знищити все навколо, Біллі та його зведеним братам та сестрам з прийомної родини, доведеться вступити битву за свої суперсили, свої життя і долю свого світу.

Головні ролі в фільмі виконали Закарі Лівай ("Тор: Раґнарок", "Шазам!"), Ашер Ейнджел ("Шазам!"), Джек Ділан Грейзер (дилогія "Воно"), Адам Броді ("Перспективна дівчина"), Джимон Хонсу ("Форсаж 7"), Хелен Міррен ("Калігула", "Форсаж: Хоббс і Шоу"), Люсі Лью ("Ангели Чарлі", "Вбити Білла"), Рейчел Зеглер ("Вестсайдська історія", "Білосніжка") та інші.

Режисером фільму виступив Девід Ф. Сандберг ("Шазам!", "Анабель 2: Створення").

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