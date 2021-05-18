Міністерство культури й інформаційної політики внесло 6 російських артистів до переліку осіб, які загрожують національній безпеці України.
Про це йдеться на сайті міністерства.
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Як пише Детектор медіа, усі працювали над пропагандистським фільмом 2021 року виробництва «Пункт пропуску. Офіцерська історія», що розповідає про двох військових, які потрапили в полон СБУ.
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