6 липня Сильвестр Сталлоне святкує день народження.

Сьогодні, 6 липня, голлівудському акторові Сильвестру Сталлоне виповнилося 75 років.

Першою знаковою роллю Сталлоне стала робота в драмі "Роккі", прем'єра якої відбулася в 1976 році. На початку картини він постав в образі жебрака, але потім йому вдається заробити трохи грошей, вибиваючи гроші з боржників свого господаря, глави мафії. Інша його сторона - спортсмен, який здатний влаштувати прочухана будь-якому супернику.

У 2008 році вийшов бойовик "Рембо", в якому Сильвестр зіграв головну роль. Згідно з сюжетом, Рембо повинен допомогти місіонерам, яких бірманські військові взяли в полон. Картина розгортається через 20 років після подій в Афганістані.

Ще однією його знаковою роботою є фільм "Нестримні". Сталлоне зіграв Барні Росса, главу загону найманців, які здатні виконати абсолютно будь-яке завдання. Але одного разу загін зустрічає настільки сильного суперника, що тільки завдяки командній роботі вони зможуть його перемогти.

Крім того, Сталлоне виконав головну роль у бойовику "План втечі". За сюжетом, Рей Бреслін здатний втекти з будь-якої в'язниці. Одного разу агент ЦРУ Джессіка Мейер пропонує йому протестувати одну секретну в'язницю "Гробниця" для особливо небезпечних злочинців, і він погоджується. Йому придумують нову легенду, дають нове ім'я, садять у в'язницю, але тут виявляється, що у в'язницю його посадили по-справжньому.

У 2002 році на великі екрани вийшов фільм "Прибрати Картера", де голлівудський актор виконував всю брудну роботу, яку йому давав його кримінальний бос.

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Автор: Діана Могилєвич