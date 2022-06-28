Відомо, що легендарний актор почав переговори з Disney про угоду на 300 мільйонів доларів.

59-річний актор Джонні Депп, якого суд нещодавно виправдав у справі про наклеп його екс-дружини Ембер Херд, зараз намагається повернутися до тієї роботи, яку вів до публічного скандалу. Через звинувачення в насильстві він був виключений з проектів франшизи Disney.

Зараз, як пише Daily Mail, актор планує повернутися. Співрозмовник видання повідомив, що компанія Disney зацікавлена в налагодженні відносин з Деппом.

"Вони зв'язалися з актором до судового розгляду у справі про дифамацію проти Ембер Херд і запитали, чи зацікавлений він у поверненні в ще один або два піратських фільми. Повідомляється, що угода полягає в тому, щоб Джонні Депп виконав роль Джека Горобця в "Пірати Карибського моря 6" і знявся в додатковому серіалі Disney Plus про молодість капітана "Чорної перлини", - стверджує джерело.

Зараз йдеться про те, що на проектах Депп може заробити трохи більше 300 мільйонів доларів.

Нагадаємо, Джонні Депп закотив вечірку за $ 300 тисяч на честь перемоги в суді над Ембер Херд.

Також УНІАН писав, що мережа вибухнула мемами через зізнання Ембер Херд у тому, що вона підклала в ліжко Джонні Деппа фекалії.

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