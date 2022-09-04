Після виходу серіалу актори отримали народну любов, а стрічкою щиро захоплювалися.

Після виходу серіалу "Спіймати Кайдаша" багато його глядачів визнали - це найкраща багатосерійна українська стрічка. І нам теж важко з цим не погодитися. Тож виникає логічне запитання - а чи буде другий сезон.

На нього в ефірі "Сніданку з 1+1" відповіла Антоніна Хижняк, актриса, яка бездоганно зіграла Мотрю у "Спіймати Кайдаша".

"Другого сезону ніколи й не мало бути, тому що Наталка (Ворожбит, - УНІАН.) писала за мотивами оригінального твору. На жаль, Нечуй вже більше нічого не напише. Як на мене, це більш чесна позиція, коли вона написала 12 серій і сказала: "На цьому все". Це краще, ніж ми б висмоктували щось з пальця, робили з цього "Санта-Барбару", - зізналася акторка.

Нагадаємо, після виходу серіалу "Спіймати Кайдаша" увесь український інтернет-простір обговорював його. Творіння українського режисера Олександра Тименка і шоуранера Наталії Ворожбит побило всі рекорди за переглядами, а Facebook ряснів хвалебними відгуками. Чому ж серіал, знятий за мотивами класичної повісті "Кайдашева сім'я" так сильно припав до душі українському глядачеві - дізнавайтеся за лінком.

Вас також можуть зацікавити новини: