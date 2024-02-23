Працювати над продовженням шоу буде Ісса Лопес, яка також відповідала за четвертий сезон.

Американський телевізійний канал HBO продовжив на п'ятий сезон культовий детективний серіал-антаологію "Справжній детектив" (True Detective) через кілька днів після фіналу четвертого сезону.

Як пише Variety, працювати над ним буде Ісса Лопес, яка також відповідала за четвертий сезон. Продовження шоу не стало несподіванкою, враховуючи успіх "Нічної країни".

За даними HBO, четвертий сезон на даний момент є найбільш перегляданою частиною шоу – його переглянули 12,7 мільйона глядачів. При цьому фінал сезону, що вийшов 18 лютого, став найпопулярнішим епізодом сезону, зібравши 3,2 мільйона глядачів на каналах HBO і Max. Це на 57% більше, ніж кількість глядачів прем'єри шоу в січні. Українці могли легально подивитися кожен епізод відразу ж після виходу на сервісі MEGOGO.

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"Від задуму до випуску "Нічна країна" була найпрекраснішою співпрацею і пригодою за все моє творче життя. HBO повністю довіряв моєму баченню, і ідея втілити в життя нове втілення "Справжнього детектива" – це мрія, що здійснилася. Не можу дочекатися, щоб знову взятися за роботу", – прокоментувала продовження серіалу Лопес.

Будь-які деталі про новий сезон на даний момент невідомі.

Серіал "Справжній детектив" – всі сезони

Перший сезон детективного серіалу "Справжній детектив" вийшов в 2014 році. Його створив американський письменник Нік Піццолатто, а режисером виступив Кері Фукунага ("Джейн Ейр", "Не час помирати"). Серіал був високо оцінений критиками і глядачами, а тому вже в 2015 році вийшов другий сезон. Третього і четвертого сезонів довелося чекати набагато довше – вони вийшли в 2019 і 2024 роках.

У кожному сезоні серіалу розслідувалася окрема справа за участю нових персонажів і акторів. Так, в першому сезоні детективи Раст Коул (Меттью Макконехі) і Мартін Харт (Вуді Харрельсон) розслідували серію ритуальних вбивств в Луїзіані протягом 20 років.

Події другого сезону розгорталися в Каліфорнії навколо мафії і корупції. У центрі сюжету були два детективи – Рей Велкоро (Колін Фаррелл) і Рейчел Макадамс (Енні Безерідес), поліцейський Пол Вулроу (Тейлор Кітч) і бос мафії Френк Семіон (Вінс Вон).

Третій сезон розповідав про детективів Вейна Гейзе (Магершала Алі) і Роланда Веста (Стівен Дорф), які розслідували зникнення дітей в Арканзасі протягом декількох десятиліть.

Четвертий сезон отримав назву "Нічна країна", а його події перенеслися на Аляску. Там дві жінки-детектива – досвідчена Ліз Денверс (Джоді Фостер) і молода Еванджелін Наварро (Калі Рейс) – розслідували вбивство кількох співробітників дослідницької станції, паралельно відкриваючи страшні таємниці минулого. На відміну від трьох попередніх сезонів, над "Нічною країною" не працював творець шоу Нік Піццолатто.

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