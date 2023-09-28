Новий сезон культового серіалу отримав назву "Нічна країна".

Стрімінговий сервіс Max, який утворився на базі HBO Max і Discovery+, представив новий тизер четвертого сезону культового детективного серіалу-антаології "Справжній детектив" (True Detective).

Також з нового ролика нарешті стала відома дата прем'єри довгоочікуваного нового сезону серіалу – 14 січня 2024 року, хоча раніше його обіцяли випустии до кінця 2023 року. Сезон складатиметься з шести епізодів з фіналом 18 лютого.

Четвертий сезон "Справжнього детективу" отримав назву "Нічна країна", а його події відбуватимуться на Алясці. Там двоє жінок-детективів – досвідчена Ліз Денверс та молода Еванджелін Наварро, які не дуже ладнають між собою – розслідуватимуть зникнення та ймовірне вбивтво кількох працівників дослідницької станції.

Головні ролі в новому сезоні виконали Джоді Фостер ("Мовчання ягнят", "Таксист", "Різанина", "Мавританець") і професійна боксерка Калі Реїс ("Чорні мухи", "Заручниця: Знайти зниклу").

Також у четвертому сезоні "Справжнього детектива" задіяні Крістофер Екклстон (серіал "Доктор Хто", фільми "28 днів потому", "Джі Ай Джо: Атака Кобри"), Фіона Шоу (франшиза "Гаррі Поттер", фільми "Древо життя", "Джейн Ейр"), Джон Гокс ("Від заходу до світанку", "Ідентифікація") та інші.

Хоча ідея нового сезону належить творцю серіалу Ніку Піццолатто, в підсумку він обмежився лише роллю виконавчого продюсера (в попередніх сезонах він виступав сценаристом та режисером окремих епізодів), тоді як шоуранером серіалу стала Ісса Лопес, яка до цього працювала здебільшого на мексиканському телебаченні. Також над четвертим сезоном працював лауреат премії "Оскар" за фільм "Місячне сяйво" Баррі Дженкінс.

Серіал "Справжній детектив" – що відомо

У 2014 році вийшов перший сезон детективного серіалу "Справжній детектив", створеного за ідеєю американського письменника Ніка Піццолатто. Зняв його Кері Фукунага ("Джейн Ейр", "Не час помирати"). Серіал був високо оцінений критикам та глядачами, а тому вже у 2015 році вийшов його другий сезон. Третього сезону довелося чекати до 2019 року.

При цьому в кожному сезоні серіалу розслідувалася окрема справа за участю нових персонажів та акторів. Так, у першому сезоні в центрі сюжета були детективи Раст Коул (Меттью Макконегі) і Мартін Гарт (Вуді Гаррельсон), які розслідували серію ритуальних вбивств в Луїзіані протягом 20 років. Події другого сезону розгорталися у Каліфорнії та стосувалися мафії і корупції. В центрі сюжету були двоє детективів – Рей Велкоро (Колін Фаррелл) та Рейчел Мак-Адамс (Ені Безерідес), офіцер поліції Пол Вулроу (Тейлор Кітч) та бос мафії Френк Семіон (Вінс Вон). Третій сезон розповідав про детективів Вейна Гейза (Магершала Алі) та Роланда Веста (Стівен Дорф), які розслідували зникнення дітей в Арканзасі протягом кількох десятиріч.

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