Пісня про те, що потрібно цінувати кожну мить свого життя.

Група SunSay презентувала кліп на пісню "Гори дотла", яка була написана ще рік тому. У період, коли тільки починалася пандемія коронавірусу.

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Головні герої - пара закоханих, які опиняються перед складним вибором, але в підсумку приймають рішення на користь любові. Відомо, що кліп був знятий в Харківській області на березі річки Сіверський Донець.

Відзначимо, що останній альбом група випустила чотири роки тому. Зараз вони знову посилено працюють над новим матеріалом, але поки не поспішають розкривати деталі.

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Автор: Діана Могилєвич