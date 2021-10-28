Вже цієї неділі о 21:00 на телеканалі 1+1 відбудеться новий прямий ефір головного танцювального шоу країни "Танці з зірками".

У дев’ятому епізоді шоу "Танці з зірками" на глядачів чекає спеціальна подія на паркеті, яку неможливо пропустити - пари танцюватимуть під улюблені хіти гурту "Океан Ельзи". Учасники виступатимуть під пісні, які у них асоціюються із певною подією у житті та супроводжували у різних ситуаціях. Вечір буде присвячений 27-річчю діяльності улюбленого гурту.

Пар на шоу залишилося всього п’ять, а отже боротьба за місця у фіналі стає ще запеклішою. Перед виступом зірки відверто розкажуть про свої найбільші страхи та побоювання на шляху до перемоги в проекті. У неділю стане відомо, чи станцюють Дмитро Каднай та Аліна Лі, які минулого тижня отримали імунітет на шоу, адже пропустили виступ через хворобу.

Цієї неділі вестиме балкон ведучий шоу "Маскарад" та "Твій день" на телеканалі 1+1 Тимур Мірошніченко. А от оцінюватиме виступи учасників постійна трійка суддів: Макс Чмерковський, Катерина Кухар та Влад Яма.

Читайте такожТіна Кароль оголилася в новому кліпі і еротично станцювала під дощемА від цього тижня глядачі зможуть самостійно обирати зірку, яка вийде на головний танцювальний паркет країни у наступному сезоні "Танців з зірками". У неділю холостяк Михайло Заливако та його обраниця Анна Богдан станцюють танець, який вони готують до весілля. Слідкуйте за офіційними сторінками шоу у соціальних мережах та голосуйте, кого мрієте побачити у проекті наступного року.

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Автор: Діана Могилєвич