Вже цієї неділі о 21:00 на телеканалі 1+1 відбудеться десятий прямий ефір головного танцювального шоу країни "Танці з зірками".

Десятий ефір шоу "Танці з зірками" буде максимально сімейним, адже на паркет вийдуть близькі люди учасників.

На цьому тижні зірки готують одразу два танці: один з них вони станцюють з найдорожчими людьми в їхньому житті, а другий танець виконають з класичної бальної програми.

Цієї неділі вестиме балкон телеведуча і учасниця зіркової команди шоу "Маскарад" на 1+1 Маша Єфросиніна. Оцінювати зіркових учасників буде постійна трійка суддів: Макс Чмерковський, Катерина Кухар і Влад Яма.

Традиційно на телеглядачів чекає номер відкриття, в якому візьмуть участь не тільки зірки шоу, але і їхні родичі. Супроводжувати спеціальний номер-відкриття буде інтернет-сенсація 2021 року, співак Welboy з новим треком "Вишні".

Читайте також"Холостяк-12": у мережу "злили" ім'я і фото ймовірного головного героя шоуЛідер минулого тижня, актор серіалу "Моя улюблена Страшко" Артур Логай станцює ніжний контемп з дружиною і чотирирічним сином, а пара Дмитро Каднай і Аліна Лі презентують запальний степ, в якому до них приєднається батько співака.

Хто з родичів приєднається до пари співачки Олександри Заріцької та Юрія Мєшкова і чи вийде на паркет до Костянтина Войтенка його дружина, стане відомо вже в неділю під час прямого ефіру.

А ось чи зможе танцювати пара Ольги Харлан і Дмитра Дікусара, які в минулому епізоді отримали імунітет у зв'язку з хворобою, стане відомо вже незабаром.

Також починаючи з минулого ефіру глядачі можуть голосувати за зірок, яких хочуть бачити в наступному сезоні "Танців з зірками". Також на цьому тижні на паркет вийде актриса Анна Кошмал, яку глядачі вже давно запрошували на паркет, в парі з танцюристом Олександром Прохоровим.

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Автор: Діана Могилєвич