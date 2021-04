Третій епізод «Сокола і Зимового солдата» підніс чимало сюрпризів.

Минулої п'ятниці, 2 квітня, на стрімінговому сервісі Disney+ вийшов третій епізод одного з найгучніших серіальних проектів року – супергеройського бойовика «Сокіл і Зимовий солдат» (The Falcon and the Winter Soldier).

УНІАН розібрав третій епізод «Сокола і Зимового солдата», і одразу попередимо, що без спойлерів обійтися не вдалося.

Отже, новий епізод під назвою Power Broker викликав більш суперечливі реакції у критиків і фанатів. Так, перші були більш суворі, й на одному з найвпливовіших агрегаторів кінорецензій Rotten Tomatoes серія отримала рейтинг 83% свіжості, проти 100% у попереднього епізоду. Чи не найбільше критики нарікали на те, що епізод більше схожий на нарізку блискучих окремих сцен, які не до кінця вдалося укласти в цілісне оповідання.

Водночас на IMDb, де його оцінювали глядачі, епізод навпаки отримав найвищу оцінку з трьох – 8,3 з 10 проти 7,9 і 8,1 у першого і другого відповідно. Серед сильних сторін, як і у випадку з попередньою серією, відзначається екранний дует Ентоні Макі (Сем Вілсон / Сокіл) і Себастіана Стена (Баки Барнс / Зимовий солдат), які продовжують демонструвати неймовірну «хімію» на екрані. До слова, фанатів кіновсесвіту Marvel напевно розчулить відсилання до тієї самої вже культової сцени в машині з фільму «Перший месник: Протистояння» (Captain America: Civil War) 2016 року випуску. Якщо вірити сценаристам Marvel, саме ця сцена свого часу спонукала студію задуматися про випуск спільного проекту для Сокола і Зимового солдата.

Ще один плюс епізоду, який відзначили і критики, і глядачі – повернення барона Гельмута Земо у виконанні Даніеля Брюля. Сценаристи вирішили довго не розгойдуватися, і вже з самого початку епізоду поставили по один бік барикади центрального антагоніста «Протистояння» / ненависника Месників з головними героями. І, варто відзначити, Земо вельми органічно вписався в компанію. Кіноперсонаж все ще дуже відрізняється від барона Земо з коміксів, хоча в серіалі у нього вже з'явилися «фірмові» маска і плащ, а також багатство і титул, про які у фільмі нічого не згадувалося. З іншого боку, саме відмінність героя Брюля від оригінального персонажа коміксів допомагає авторам краще тримати інтригу, яку роль насправді він грає у всьому, що відбувається. Адже навряд чи він буде «хорошим» хлопцем до кінця серіалу.

Крім того, вперше з часів «Протистояння» в кіновсесвіт Marvel повернулася Шерон Картер / Агент 13 у виконанні Емілі ВанКемп, про яку з тих пір нічого не було відомо. Вона як і раніше переховується від влади і тепер заробляє на життя не дуже законними способами. Однак закінчення епізоду також робить натяк, що насправді все не так просто, і її роль в подіях може бути зовсім іншою.

Ну а на самий кінець епізоду творці серіалу приберегли «сюрприз». Якщо про те, що Гельмут Земо і Шерон Картер будуть грати важливу роль в сюжеті серіалу, було відомо практично з самого початку зйомок, то третій камбек серіалу видався абсолютно несподіваним. У сюжеті з'явилася героїня з «Чорної пантери» – глава жіночого спецпідрозділу Ваканди Окоє (Данай Гуріра), яка служить охоронцем короля Т'Чалли. Так що, цілком ймовірно, четвертий епізод видасться доволі напруженим, враховуючи спільне перебування Земо і Окоє на одному квадратному кілометрі. Підігріває інтерес до наступного епізоду, який вийде на екрани в п'ятницю 9 квітня, і коментар актора Себастіана Стена на старті показів серіалу, який назвав четвертий епізод найбільш «розривним» з усіх в сезоні.

Крім того, можливо, поява Окоє зробить хоч якісь натяки, в якому напрямку буде розвиватися «Чорна пантера 2», від зйомок якої вирішили не відмовлятися після смерті виконавця головної ролі Чедвіка Боузмана. Все ж Marvel відомі своєю великою любов'ю до «пасхалок», які дають натяки на подальший розвиток кіновсесвіту. Головне тільки їх розгледіти.

До слова, про натяки. Третій епізод показав, що всі герої, як би вони не намагалися стати краще, як і раніше готові переступати закон, прикриваючись благими наміри, наступаючи на одні й ті ж «граблі» і сподіваючись при цьому вийти «сухими з води». І новий Капітан Америка Джон Уокер не виняток, про що він вже сам відкрито заявив. У серіалі персонаж був представлений ще без суперздібностей, проте в коміксах Агент США, в якого з часом перевтілиться Джон Уокер, їх таки отримує від Пауєрброкера. Того самого загадкового персонажа, який вже два епізоди поспіль раз у раз спливає в сюжеті «Сокола і Зимового солдата». Тож попереду на глядачів напевно чекає ще багато сюрпризів. Тим більше, що глава руйнівників прапорів Карлі Моргентау своїм останнім терактом також показала, що назад дороги немає і вона вже не перед чим не зупиниться.

Нагадаємо, серіал «Сокіл і Зимовий солдат» став другим серіальним проектом за коміксами Marvel для стрімінгового сервісу Disney+ в рамках четвертої фази кіновсесвіту, за концепцією якої серіали і фільми франшизи тепер будуть безпосередньо пов'язані між собою. Так, на початку року вийшов міні-серіал «Ванда/Віжен» (WandaVision) з Елізабет Олсен і Полом Беттані, події якого також розгорталися після «Месники: Завершення», проте концентрувалися виключно на долях Ванди і Віжена, без зображення зовнішнього світу. Також у червні 2021 року планується вихід ще одного міні-серіалу – «Локі» (Loki) з Томом Хіддлстоном у головній ролі.

Автор: Марина Григоренко