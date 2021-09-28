27 вересня відбулася прем'єра муд-відео "Притяжение" співачки ETOLUBOV. Режисером виступила одна з кращих українських фешн-фотографів Ксенія Каргіна, відома своїми роботами для Vogue, Harper's Bazaar та інших провідних глянцевих видань.

З кожним новим релізом співачка ETOLUBOV все впевненіше претендує на звання одного з головних відкриттів року на поп-сцені. Її історія почалася навесні з хітової пісні "Загадала", а після продовжилася двома кліпами від Алана Бадоєва. Знаменитий режисер вже встиг екранізувати пісні "Ти такий" і "Півонії". І, схоже, дует Алана і молодої співачки ще отримає своє продовження. Бадоєв зазначає, що з кожною новою роботою все більше розкриває Всесвіт ETOLUBOV. А значить, попереду нас чекає багато цікавого!

Свіжий реліз ETOLUBOV - атмосферний і загадковий трек "Притяжение" з'явився на стрімінгових платформах 17 вересня. Стильна і вивірена робота в жанрі, який сама співачка називає терміном "нео-поп". Не випадково, саме ETOLUBOV нещодавно з'явилася на обкладинці однойменного плейлиста від редакції Spotify. Чуттєва і ніжна пісня обгорнута в модне аранжування на стику електроніки і орієнтальної музики. На думку тут приходять FKA Twigs, Sevdaliza або клубні треки модного французького музиканта вірменського походження Viken Arman.

Що до відео, то цього разу ETOLUBOV вирішила відійти від своєї фірмової складної хореографії і дорогих декорацій, віддавши перевагу символізму, стриманим образам і незвичайним локаціям. Муд для синглу "Притяжение" знімали на двох локаціях: в піщаній пустелі під Херсоном і на крейдяному кар'єрі недалеко від Миколаєва.

Режисером стала Ксенія Каргіна - відома фешн-фотограф, в чиєму послужному списку зйомки для Vogue, Tatler, Harper's Bazaar і багатьох інших модних видань. Для Ксенії "Притяжение" стало дебютною роботою в якості режисера.

Цікаво, що пісня була записана в двох версіях. Друга - англомовна записана за участю виконавця з Оману Хайтама Мохаммеда Рафі, який став сенсацією 9 сезону шоу "Голос країни", виконавши в ефірі легендарну "Desert Rose" Стінга і Чеб Мамі. Відео з виступом Хайтама стало одним з найпопулярніших за всю історію шоу, зібравши понад 22 млн переглядів. Сингл "Притяжение" вже за традицією випустив лейбл Self Made Music, заснований Артемом Умріхіним, який більш відомий аудиторії як учасник поп-дуету Artik & Asti.

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Автор: Діана Могилєвич