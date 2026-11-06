Netflix анонсував довгоочікуваний спін-оф серіалу 'Дивні дива': перші кадри

Новий серіал вийде на екрани у 2028 році.

Стрімінговий сервіс Netflix офіційно анонсував довгоочікуваний спін-офф популярного фантастичного серіалу "Дивні дива" (Stranger Things) під назвою "Інші світи", випустивши перший тизер нового проєкту.

Події майбутнього серіалу розгортатимуться у 1950-х роках – за 30 років до подій оригінального серіалу та за кілька років до Невадського експерименту у бродвейській постановці "Перша тінь".

"До Хоукінса був Маріон. "Дивні дива: Інші світи" – новий серіал, ексклюзивно на Netflix у 2028 році", – йдеться в описі офіційного анонса-тізера.

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Як зазначили творці серіалу, брати Метт і Росс Даффери, ідея цього проєкту у них виникла після виходу четвертого сезону "Дивних див" влітку 2022 року.

"Ми вже багато років мріємо про проєкт "Інші світи: Пригоди з всесвіту "Дивних див" і бачити, як ця ідея втілюється в життя, одночасно неймовірно й хвилююче… Це все ті ж "Дивні дива", але з абсолютно новим поглядом, іншою локацією, новими героями та лиходіями… Втім, більше ми поки що розповісти не можемо. Тепер займемося підбором акторів", – заявили брати Даффери, передає Variety.

"Дивні дива: Інші світи" – що відомо

Подробиці сюжету "Інших світів" поки що тримаються в таємниці. Раніше Даффери натякали, що новий проєкт розповість про події, які передували контакту Генрі Кріла з потойбічною субстанцією, яка наділила його надприродними здібностями.

Відеотізер "Інших світів" фактично підтвердив цю інформацію. З нього стало відомо, що дія серіалу розгортатиметься у 1955 році в місті Меріон, штат Невада.

Над створенням "Інших світів" працюють брати Даффери та Кейт Трефрі, відома за сценарієм "Дивних див" і п’єсою "Перша тінь". Трефрі також обійме посади шоуранера та виконавчого продюсера. Режисером перших трьох серій стане Джо Райт, який також приєднається до команди виконавчих продюсерів. Зйомки відбуватимуться в Нью-Мексико.

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