HBO Max показала перший тизер майбутнього серіалу "Останні з нас" (The Last of Us), знятого за однойменною відеогрою.

Перший кадр з постапокаліптичного серіалу можна побачити в кінці відеоанонсу майбутніх проектів HBO Max, опублікованого на YouTube (з 1:41 хвилини).

Зокрема, в об'єктив потрапили головні герої серіалу – контрабандист Джоел Міллер у виконанні Педро Паскаля ("Мандалорець", "Нарко", "Диво-жінка: 1984") і 14-річна Еллі, яку Міллер повинен вивезти з карантинної зони, її роль виконала Белла Рамсі ("Гра престолів", "Темні початки").

Також в серіалі зіграли Гебріел Луна ("Термінатор: Темні долі", "Агенти "Щ.И.Т."), Сторм Рід ("Ейфорія", "Загін самогубців: місія навиліт"), Нік Офферман ("Парки і зони відпочинку", "Пем і Томмі") та інші.

Екранізація гри показує світ, де стався спалах епідемії мутованого гриба-паразита, який перетворює людей на зомбі. У центрі сюжету досвідчений цинічний контрабандист Джоел, який втратив дочку на зорі пандемії. Тепер йому потрібно перевезти через всю країну зухвалу дівчинку Еллі з імунітетом до хвороби.

Серіал повинен вийти на початку 2023 року.

