Після анонсу серіальної екранізації The Last of Us Sony і HBO майже не ділилися ніякими матеріалами. Творці шоу опублікували лише два офіційних знімка. Були ще фото зі зйомок, але вони не дають уявлення про якість майбутньої адаптації. Саме тому частина фанатів продовжують сумніватися в тому, що серіал зможе відповідати високій якості гри. Ці побоювання нещодавно спробувала розвіяти Белла Рамзі, виконавиця ролі Еллі. На її думку, шанувальникам The Last of Us екранізація обов'язково сподобається.

Відповідну заяву актриса зробила в свіжому інтерв'ю виданню SheKnows.

"Я думаю, що людям сподобається [серіал]. Я знаю, що люди, звичайно, хвилювалися з цього приводу. Коли щось настільки цінне для вас як глядача — як геймера — звичайно, ви будете турбуватися про адаптацію. Але, чесно кажучи, я думаю, що людям це сподобається. Вона [екранізація] дуже точно повторює емоційні ритми гри, дуже шанобливо ставиться до гри і шанує її", — заявила Рамзі.

Окремо актриса підкреслила важливу особливість серіалу. Екранізація не стане покадрово повторювати всі події The Last of Us. Місцями вона акцентує увагу на тих аспектах, які були слабо розкриті в грі.

"Він [серіал] досліджує різні напрямки, які не були так сильно вивчені в грі. Я думаю, що людям це сподобається. Я сподіваюся, що сподобається. Це було так весело реалізовувати, такий досвід. Я сподіваюся, що [глядачі] теж відчують це, коли відправляться з нами в пригоду", — додала Рамзі.

Серіал The Last of Us — сюжет і актори

Екранізація гри показує світ, де стався спалах епідемії мутованого гриба-паразита, який перетворює людей на зомбі. У центрі сюжету досвідчений цинічний контрабандист Джоел, який втратив дочку на зорі пандемії. Тепер йому належить перевезти через всю країну зухвалу дівчинку Еллі з імунітетом до хвороби.

Ролі Джоела і його супутниці виконають Педро Паскаль і Белла Рамзі відповідно. Ці актори вже знімалися разом в іншому успішному шоу від HBO — "Грі престолів".

Шоуранером екранізації виступив Крейг Мейзін, який створив серіал "Чорнобиль". У виробництві також бере участь автор оригінальної гри — голова студії Naughty Dog Ніл Дракманн.

Зйомки шоу проходять в Канаді. HBO планує витратити на виробництво першого сезону картини $200 мільйонів.

Серіал вийде на малих екранах на початку 2023 року.

