13 листопада 2025 року в українських кінотеатрах вийде драма "Чорне пір'я" (The Thing with Feathers), головну роль в якій виконав дворазовий номінант на "Оскар" Бенедикт Камбербетч ("Доктор Стрендж", "Влада пса", "Роузи", серіал "Шерлок").

Варто зауважити, що ця робота популярного актора одразу здобула прихильність міжнародної преси: британський журнал Screen International назвав гру Камбербетча "Найкращою за останні роки", тоді як американський сайт Vulture – "Найкращою за весь час".

Сюжет фільму розгортається навколо художника коміксів, який раптово втрачає дружину. Тепер він самотужки виховує двох синів, що дається йому непросто. Через біль від утрати головний герой втрачає зв'язок із реальністю – і починає бачити величезного крука – чорне чудовисько, що зійшло з його малюнків. Примара переслідує всю сім'ю, але невдовзі з'ясовується: можливо, саме цей темний гість допоможе їм знайти шлях до нового життя.

Стрічка є екранізацією роману "У печалі є крила" британського письменника Макса Портера, що став міжнародним бестселером та підкорив читачів 29 країн світу.

Фільм "Чорне пір'я" став повнометражним ігровим дебютом для режисера Ділана Саутерна – британського кліпмейкера, який свого часу співпрацював із такими відомим музичними виконавцями, як Arctic Monkeys, Björk і Franz Ferdinand, а також режисера музичних документальних фільмів, один із яких – No Distance Left To Run про гурт Blur – отримав у 2010 номінацію на премію "Ґреммі". У рецензії The Playlist стверджується, що фільмом "Чорне пір'я" Саутерн "довів, що він режисер, який заслуговує на нашу увагу". Тим часом, видання Deadline назвало стрічку "фантастичною візитівкою автора".

Оператором фільму став Бен Фордесман, відомий за картиною "Любов, брехня та кровопролиття" і серіалом "Кінець ї***ого світу". Художниця-постановниця – дворазова номінантка на премію "Оскар" С'юзі Дейвіс ("Конклав", "Солтберн").

Картину зняли у співпраці студії, відповідальні за створення серіалу "Патрік Мелроуз" (SunnyMarch) та фільмів "Зона інтересу", "Бідолашні створіння" та "12 років рабства" (Film4).

Світова прем'єра фільму відбулася на "Санденсі" – головному фестивалі незалежного кіно у США, а європейська – на Берлінале.

Наразі оцінка фільму на IMDb становить 6,4 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він має 58% схвалення від критиків. Водночас на Metacritic кіноексперти оцінили його у 51 зі 100 балів, що відповідає характеристиці "змішані або середні відгуки".

