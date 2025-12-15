Садівники зазначили, що час обрізки має вирішальне значення.

Досвідчені садівники розповіли, як доглядати за півоніями після настання холодів і чи варто їх обрізати взимку.

Коли обрізати півонії

Час має вирішальне значення. "В ідеалі, найкращий час для обрізки півоній - пізня осінь, коли листя починає відмирати і жовтіти, а також після перших заморозків", - пояснила садівниця Паріс Лаліката, пише видання Marthastewart.

Ви можете почекати, проте існують деякі фактори ризику. "Зимова обрізка не зашкодить півоніям, особливо якщо рослина вже перебуває в стані спокою, але вона може збільшити ймовірність зимівлі хвороб і їхньої повторної появи навесні", - сказала вона.

Відео дня

Місце вашого проживання і місце посадки півоній також мають значення. У холодному кліматі півонії слід обрізати відразу після перших заморозків, але до настання низьких зимових температур, порадила садівниця Елізабет Браун.

"Півонії цвітуть ранньою весною, але їхнє листя важливе для фотосинтезу, який забезпечує енергією рослини. Тому не слід обрізати листя, поки цей процес не завершиться", - зазначила вона.

Як обрізати півонії

Обрізка півоній нескладна. "Обріжте засохле листя і вкоротіть стебла так, щоб вони були лише за кілька сантиметрів від землі", - розповіла Лаліката.

Вона додала, що краще уникати компостування рослинного матеріалу, щоб запобігти поширенню хвороб, оскільки півонії дуже сприйнятливі до борошнистої роси.

Браун рекомендує обрізати стебла до 5 см над землею.

Поради щодо зимового догляду за півоніями

Півонії досить морозостійкі, але молодим рослинам може піти на користь мульчування, яке захистить коріння взимку.

"Особисто я просто використовувала опале листя з дерев, але ви також можете укласти шар органічної мульчі завтовшки 2,5-5 см", - сказала Лаліката. Браун також рекомендує використовувати листя - це захистить коріння від сильного холоду і заморозків.

Інші новини щодо догляду за рослинами

Раніше садівники розповідали про те, чи потрібно обрізати айстри на зиму. Вони зазначили, що рішення про те, чи варто обрізати айстри, залежить від ваших конкретних цілей. За словами садівниці Крісти Літтл-Зіболд, вона не обрізає багаторічні айстри.

Вас також можуть зацікавити новини: