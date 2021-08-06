Відомий канадський співак The Weeknd випустив кліп на новий сингл Take My Breath. Ролик заборонили показувати в кінотеатрах.
Кліп опубліковано на YouTube-каналі музиканта.
Відомо, що через стробоскоп відео не рекомендують до перегляду людям, які страждають на епілепсію.
Новий кліп The Weeknd: відео
Режисером ролика виступив Майкл Лембек.
У кліпі музикант знайомиться в нічному клубі з дівчиною, і вони вдихають газ з кисневого балона з написом "Небезпека".
Трек The Weeknd Take My Breath: що відомо
Читайте такожBillboard Music Awards: список переможців у головних номінаціяхЦе перший сингл з майбутнього альбому музиканта після його бестселера After Hours.
Як зазначив сам The Weeknd, трек знаменує початок його нової ери.
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