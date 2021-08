Ролик знятий на перший сингл з майбутнього альбому музиканта.

Відомий канадський співак The Weeknd випустив кліп на новий сингл Take My Breath. Ролик заборонили показувати в кінотеатрах.

Кліп опубліковано на YouTube-каналі музиканта.

Відомо, що через стробоскоп відео не рекомендують до перегляду людям, які страждають на епілепсію.

Новий кліп The Weeknd: відео

Режисером ролика виступив Майкл Лембек.

У кліпі музикант знайомиться в нічному клубі з дівчиною, і вони вдихають газ з кисневого балона з написом "Небезпека".

Трек The Weeknd Take My Breath: що відомо

Це перший сингл з майбутнього альбому музиканта після його бестселера After Hours.

Як зазначив сам The Weeknd, трек знаменує початок його нової ери.

Автор: Катерина Шварц