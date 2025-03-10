Прем'єра фінальної частини серіалу відбудеться вже цієї весни.

Стримінговий сервіс Netflix оприлюднив трейлер нашумілого серіалу-трилера "Ти". Стало відомо, коли чекати на фінальні 10 серій нового сезону, які завершать історію психопата-вбивці Джо Ґолдберґа у виконанні американського актора Пенна Беджлі.

Як пише Tudum, у нових серіях головний герой повернеться до Нью-Йорка. Його новою партнеркою стає Кейт Ґелвін, яку зіграла акторка Шарлотта Річі.

До Беджлі в п'ятому сезоні приєднаються також Медлін Брюер, Анна Кемп і Гріффін Метьюз. За сюжетом у картині глядачі побачать, як складається життя та стосунки Джо з Кейт. Він намагатиметься забути про минуле та побудувати щасливе життя. Однак його минулі злочини нагадають про себе.

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"В епічному п’ятому й останньому сезоні Джо Голдберг повертається до Нью-Йорка, щоб насолоджуватися своїм життям довго та щасливо. Доки його не почнуть загрожувати привиди минулого та його власні темні бажання", – йдеться у синопсисі.

"Ти" — це психологічна драма-трилер, створена Грегом Берланті та Сарою Ґембл на основі однойменного роману письменниці Каролайн Кепнес. У 2023 році стало відомо, що п'ятий сезон стане останнім для серіалу та завершить історію вбивці Ґолдберґа. Виконавчими продюсерами картини стали Майкл Фолі та Джастін Ло.

Премʼєра останнього сезону "Ти" відбудеться 24 квітня 2025 року на Netflix.

Нагадаємо, раніше вийшов трейлер кримінального серіалу "Мобленд" із Томом Гарді та Пірсом Броснаном, в якому кілька епізодів зняв Гай Річі. Стало відомо, коли чекати на прем'єру картини.

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