Мегапопулярна українська співачка Тіна Кароль представила свій альбом "Красиво". У ньому шанувальники творчості артистки почують зовсім нову Тіну.
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"Довгоочікувана прем'єра! Насолоджуйся альбомом "Красиво". Дякую всім і кожному, хто надихав мене. Дякую дуже команді за красиву реалізацію", - написала Кароль.
Альбом доступний на всіх стрімінгових платформах. До нього увійшли сім треків - "Це любов", "Хороший хлопець", "Скандал", "Коханці", "Красиво", "Дівчинка", "Біжу".
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