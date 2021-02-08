Незабаром вийде нова пісня виконавиці.

Відома українська співачка Тіна Кароль на своїй сторінці в Instagram показала кадри зі зйомок нової роботи - кліпу на пісню "Скандал".

"Почнемо зі скандалу? Прем'єра 12.02", - написала артистка.

На відео можна побачити Тіну в спокусливому образі: у синьому сексуальному вбранні з екстремальним декольте.

У коментарях - хвиля захоплення: в одних - образом Кароль, в інших - від передчуття виходу нової пісні.Читайте такожВідома українська співачка прийшла на шоу "Голос країни" та підкорила всіх (фото, відео)

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Автор: УНІАН