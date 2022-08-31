Не знаєте, чим зайнятися ввечері? Пропонуємо вам подивитися 5 крутих фільмів, від яких захоплює дух.

Серед кіноманів точно є ті, хто обожнює інтригуючі фільми з сюжетом, який захоплює дух. Тому пропонуємо вам добірку з найкращих фільмів, які обов'язково вам сподобаються.

"Все найкраще"

Фільм розповідає про сина впливових батьків, який закохується в звичайну дівчину. Дівчина також без пам'яті закохується в красеня, навіть не підозрюючи, що у нього є психічні розлади. У головних ролях знялися Райан Гослінг і Кірстен Данст.

"Іспит"

Одна відома компанії оголосила пошук нового співробітника. На одну вакансію прийшли вісім кандидатів. Але пройде лише той, хто правильно відповість на єдине питання. Вся заковика в тому, що жоден з кандидатів так і не почув це питання. Тому кожному з них доведеться зрозуміти, про що йде мова.

"Ілюзія обману"

У центрі сюжету чотири фокусника, які за допомогою своїх талантів займаються пограбуваннями. Звичайно, в цю справу втручається поліція, але її співробітники не вірять в магію. Їм належить зрозуміти, чи дійсно фокусники володіють певним даром або просто обдурюють людей.

"Перш ніж я засну"

Одного разу 20-річна дівчина потрапляє в аварію, в результаті якої втрачає пам'ять. Пізніше картина показує, що їй вже 40 років і вона щодня прокидається в невідомому будинку з невідомим чоловіком. Оточуючі дають їй різну інформацію, але чи правдива вона. Це і належить з'ясувати головній героїні, щоб зрозуміти, хто вона насправді і що з нею сталося.

"Одержимість"

Перспективний фінансист перед відрядженням вирішує зайти в кафе, де зустрічає свою колишню дівчину, зниклу кілька років тому. Він вирішується простежити за нею, щоб зрозуміти, що тоді сталося. На шляху до своєї мети він зустрічає іншу дівчину Лізу, яка може бути в курсі тих дивних подій.

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