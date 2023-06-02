В український прокат фільм вийде 28 вересня 2023 року.

Вийшов український трейлер науково-фантастичного фільму "Творець" (The Creator) від кінокомпанії 20th Century Fox, що розповість про підготовку людства до війни зі штучним інтелектом.

Згідно до офіційного синопсису фільму, роль очолити боротьбу за виживання людей на планеті випаде загартованому в спецопераціях колишньому агенту спецназу Джошуа, котрий горює через зникнення своєї дружини. Його завербовують, щоб вистежити і вбити так званого Творця – невловимого архітектора прогресивного штучного інтелекту. Подейкують, що останній розробив таємничу зброю, здатну покласти край війні... і всьому людству. Тож Джошуа та команда елітних оперативників проникають у темне серце окупованої штучним інтелектом території. Однак там вони з’ясовують, що зброя кінця світу, яку їм доручили знищити, – це штучний інтелект у вигляді дитини.

Головні ролі у фільмі виконали Джон Девід Вашинґтон ("Тенет", "Малкольм і Марі", "Чорний куклукскланівець"), Джемма Чан ("Вічні", "Шалено багаті азійці", "Капітан Марвел"), Кен Ватанабе ("Початок", "Ґодзілла", "Мемуари гейші"), Стерджілл Сімпсон ("Мертві не помирають", "Полювання"), Еллісон Дженні ("Краса по-американськи", "Джуно", "Прислуга") та інші.

Режисером та сценаристом "Творця" виступив Гарет Едвардс, який до цього зняв фільми "Годзілла" та "Бунтар Один. Зоряні Війни. Історія".

В український прокат фільм вийде 28 вересня 2023 року.

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