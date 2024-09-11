Байопік "Учень" уже встиг викликав різку негативну реакцію з боку штабу Трампа.

Кінокомпанія Briarcliff Entertainment представила перший трейлер скандального фільму "Учень" (The Apprentice), що розповідає про молоді роки мільярдера і 45-го президента США Дональда Трампа. Сталося це всього за кілька годин до дебатів республіканця Трампа проти демократки Камали Гарріс у рамках нових передвиборчих перегонів у Штатах.

Події фільму розгортаються в 1970-х роках у США й описуються його творцями як дослідження сили й амбіцій у світі корупції та обману, як історія наставника і протеже, що оповідає про походження знаменитої американської династії. Він розкриває моральну і людську ціну культури, що визначається переможцями і переможеними.

Роль Дональда Трампа у фільмі виконав виконавець ролі Зимового солдата в кіновсесвіті Marvel і номінант на "Золотий глобус" за серіал "Пем і Томмі" Себастіан Стен, а володар премії "Еммі" за серіал "Спадкоємці" Джеремі Стронг зіграв його наставника на початку його політичної кар'єри Роя Кона. Номінантці на "Оскар" за роль у фільмі "Борат 2" Марії Бакаловій дісталася роль першої дружини мільярдера Івани Трамп.

Режисером фільму виступив шведський режисер іранського походження Алі Аббасі, чий останній фільм "Вбивця "Священний павук" був обраний номінантом від Данії на "Оскар 2024" у категорії "Найкращий фільм іноземною мовою". Також в доробку режисера премія "Особливий погляд" на Каннському кінофестивалі 2018 року за фільм "На межі світів".

Сценарій до фільму спільно з Аббасі написав американський письменник Габріель Шерман – автор скандального бестселера "Найгучніший голос у кімнаті: Як геніальний, пихатий Роджер Ейлс створив Fox News – і розділив країну".

Прем'єра фільму відбулася в травні 2024 року на Каннському кінофестивалі, де він боровся за головну нагороду – "Золоту пальмову гілку". Картина отримала скоріше позитивні відгуки критиків, які особливо хвалили акторську гру Стена і Стронга, а також зображення розквіту мислення "переможців і переможених" в Америці 1980-х.

Наразі оцінка фільму на IMDb становить 5,7 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він отримав 76% схвалення від критиків. Водночас на Metacritic кіноексперти оцінили його у 62 зі 100 балів, що відповідає характеристиці "в цілому позитивні відгуки".

При цьому "Учень" викликав різку негативну реакцію з боку представників штабу Трампа, які погрожували подати в суд на творців фільму і зробити все, щоб він не зміг потрапити на екрани.

Проте фільм все ж вийде в прокат у США вже 11 жовтня 2024 року, за місяць до другої спроби 78-річного Дональда Трампа поборотися за посаду президента США. Чи покажуть "Учня" в кінотеатрах України, поки невідомо.

Вас також можуть зацікавити новини: