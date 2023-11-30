Зніме байопік Алі Аббасі, чий фільм "Вбивця "Святий павук" був обраний номінантом від Данії на "Оскар 2024".

Виконавець ролі Зимового солдата в кіновсесвіті Marvel та номінант на "Золотий глобус" за серіал "Пем і Томмі" Себастіан Стен зіграє головну роль у фільмі "Ученик" (The Student, також проходить під рабочою назвою The Apprentice), який розповість про молоді роки скандального 45-го президента США Дональда Трампа.

Як повідомляє Variety, також в акторський склад входять володар премії "Еммі" за серіал "Спадкоємці" Джеремі Стронг, який зіграє наставника Трампа на початку його політичної кар'єри Роя Кона, і номінантка на "Оскар" за роль у фільмі "Борат 2" Марія Бакалова, якій дісталася роль першої дружини мільярдера Івани Трамп.

Режисером фільму виступить шведський режисер іранського походження Алі Аббасі, чий останній фільм "Вбивця "Святий павук" був обраний номінантом від Данії на "Оскар 2024" в категорії "Найкращий фільм іноземною мовою". Також в активі режисера премія "Особливий погляд" на Каннському кінофестивалі 2018 року за фільм "На межі світів".

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Сценарій до фільму спільно з Аббасі написав американський письменник Габріель Шерман – автор скандального бестселера "Найгучніший голос в кімнаті: як геніальний, пихатий Роджер Ейлс створив Fox News – і розділив країну".

Повідомляється, що фільм "Студент" являтиме собою дослідження сили і амбіцій у світі корупції і обману. Це історія наставника і протеже, що оповідає про походження знаменитої американської династії. Він розкриває моральну та людську ціну культури, визначеної переможцями та переможеними.

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