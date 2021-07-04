Також на вулицях міста виступить брас-квінтет і комбо-джаз-оркестр американських моряків.

В Одесі оркестри Військово-Морських сил України та 6-го флоту США дадуть кілька вуличних спільних концертів.

Як повідомили журналістам у мерії міста, перший виступ, приурочений до Дня ВМС ЗСУ, розпочнеться сьогодні, 4 липня, о 19:00 в Літньому театрі Міського саду.

Також спільні концерти Центру військово-музичного мистецтва Військово-Морських Сил ЗС України та оркестру 6-го флоту США відбудуться:

ввечері 6 липня - на концертному майданчику в Центральному парку культури та відпочинку ім. Тараса Шевченка;

- на концертному майданчику в Центральному парку культури та відпочинку ім. Тараса Шевченка; 7 липня об 11:00 - у Міському саду, о 19:00 - на Потьомкінських сходах;

об 11:00 - у Міському саду, о 19:00 - на Потьомкінських сходах; 8 липня - в Міському саду і біля Воронцовської колонади;

- в Міському саду і біля Воронцовської колонади; ввечері 9 липня - на концертному майданчику в парку Шевченка.

Читайте такожЗеленський вшанував пам'ять загиблих моряківОкрім того, на вулицях Одеси виступить брас-квінтет оркестру 6-го флоту США. Виступи відбудуться упродовж п'яти днів, з 5 липня, в різний час, зокрема, в Міському саду, на Потьомкінських сходах, біля Одеського національного академічного театру опери та балету, на Думській площі. Низку вуличних концертів відіграє також комбо-джаз-оркестр 6-го флоту США.

Військові навчання в Одесі

28 червня в Одесі стартували міжнародні військові навчання "Сі Бриз-2021". Це наймасштабніші за всю свою історію навчання, в них беруть участь представники близько 30 країн, зокрема й 6-й флот ВМС США.

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Автор: Лариса Козова